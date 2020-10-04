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    • Memurlar
    • 05.10.2020 09:16
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    • 12.10.2020 09:37
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    En az ilkokul mezunu farklı kurumlara üzerinden işçi alınacak!

    Üzerinden İlkokul Mezunu Kamu İşçisi Alımı Yapılacak İŞKUR üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarına kamu işçisi alımları sürüyor. Söz konusu alımlar için başvuru genel, özel ve ikamet şartlarına İŞKUR'un resmi sayfasından erişim sağlanabildiği gibi yine www.iskur.gov.tr adresinden söz konusu alımlar için başvuru yapılabiliyor.

    takvim.com.tr
    En az ilkokul mezunu farklı kurumlara İŞKUR üzerinden işçi alınacak!

    İŞKUR üzerinden personel alımları tam gaz devam ediyor. Bu anlamda her an yeni ilanlar yayınlanıyor. Bu bağlamda en az ilkokul mezunu farklı kurumlara İŞKUR üzerinden işçi alınacak!

    İşte KPSS şartsız işçi alımları

    İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?

    Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.
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    Haberler Memurlar En az ilkokul mezunu farklı kurumlara İŞKUR üzerinden işçi alınacak!