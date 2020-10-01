2020 Ekim BİM, ŞOK ve A101 iş ilanları ve başvuru şartları nedir?

2020 Ekim BİM, ŞOK ve A101 iş ilanları oldukça fazla aratılıyor. BİM, ŞOK ve A101 2.750 TL maaşla personel alımı ilanları sayfamızda yer alıyor. Bu bağlamda Türkiye genelinde market zincirleri olan ŞOK, A101 ve BİM marketlerinde işe girmek için araştırma yapan vatandaşların karşısına İŞKUR çıkıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
BİM, ŞOK VE A101 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Türkiye genelinde market zincirleri olan ŞOK, A101 ve BİM marketlerinde işe girmek için araştırma yapan vatandaşların karşısına İŞKUR çıkıyor. İŞKUR kaydı olmayan vatandaşlar ilk olarak kayıt yaptırmak zorunda. İŞKUR kaydı ise oturduğunuz adrese en yakın yerlerdeki İŞKUR merkezlerinden yapılabiliyor. Ya da iskur.gov.tr üzerinden de kayıt oluşturarak BİM, A101 ve ŞOK, marketlerinin açık pozisyonlarına iş başvurusu yapabilirsiniz. BİM, ŞOK ve A101personel alımı başvuru şartlarından en önemlisi de İŞKUR kaydının yapılmış olması.
BİM A101 ŞOK ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR!
BİM, A101 ve ŞOK resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor. İşte personel alımı yapılacak boş kadrolar;
- Kasa reyon personeli,
- Kasiyer,
- Satış elemanı,
- Kozmetik personeli,
- Meyve ve sebze personeli,
- Bölge taze gıda personeli,
- Reyon görevlisi,
- Beden işçisi,
- Depo görevlisi/Ambar görevlisi,
- Satış danışmanı,
A101 iş ilanları >
https://www.a101.com.tr/kariyer
Bim personel alımı iş başvuru formu>
https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx
Şok market iş ilanları başvuru formu>
https://kurumsal.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/sokta-kariyer/is-basvuru-formu
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