Yeniden başladı! İŞKUR TYP başvuruları personel alım şartları!

MEB'e bağlı okullarda hizmetli ve güvenlik görevlisi olarak çalışacak vatandaşlar, İŞKUR TYP kura sonuçlarını sorguluyor. İlan sonuçları noter kurası ve liste yöntemi belirleniyor. İŞKUR TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alıyor. İşte okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı başvuru ekranı sayfamızda yer alıyor.
TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA
İlan sonuçları noter kurası ve liste yöntemi belirleniyor. İŞKUR TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alıyor.
OKULLARA TYP İLE TEMİZLİK PERSONELİ VE GÜVENLİK ALIMI YAPILIYOR
TYP kapsamında yapılan personel alım ilanları yukarıda yer alan pozisyonlardan yapılacak. Okullara ve Milli Eğitim Bakanlığı birimlerine yapılacak bu personel alım ilanları ise toplam 27 farklı şehirde olacak.
Söz konusu ilanlara göre bu alımların yapılacağı iller arasında, "Malatya, Antalya, Düzce, Trabzon, Aydın, Sinop, Muğla, Burdur, Sakarya, Erzurum, Edirne, Osmaniye, Çankırı, Afyonkarahisar, Ardahan, Bursa, Çanakkale, Kahramanmaraş, Artvin, Kars, Amasya, Manisa, Batman, Kars, Çorum, Kilis, Hakkari, " bulunuyor.
TYP PERSONEL ALIM İLANLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
İŞKUR üzerinden duyurulan TYP personel alım ilanlarına herkes başvuruda bulunamıyor. Bu ilanlara başvuruda bulunacak olan adayların sağlamaları gereken bazı başvuru koşulları bulunuyor. İŞKUR tarafından duyurulan bu koşullar şunlar;
Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli ve malul aylığı almıyor olmak, Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç), Bu şartların dışında adayların ayrıca aşağıda yer alan koşullara da haiz olmaları gerekiyor.
1-) İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.
2-) Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
3-) Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
4-) Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.