İŞKUR ebe, hemşire, temizlik hasta kabul-kayıt görevlisi alımı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. KPSS şartsız hastanelere 3500-4000 TL maaşla personel alma şartlarını haberimizde veriyoruz. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların belirtilen şartları taşıması gerekiyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de