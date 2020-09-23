İŞKUR'dan sağlık personeli alımı. Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere sağlık personeli ve işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR aracılığı ile çeşitli hastane ve sağlık kurumlarına 2020 yılı sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Detayları takvim.com.tr'de
İŞKUR'DA YAYIMLANDI
Söz konusu personel alımı ilanları , Türkiye İş Kurumu e Sube sayfası üzerinden erişime açıldı. Açık iş ilanları sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularının detayları şu şekilde:
ALIM YAPILAN KADROLAR VE ALIM YAPAN YERLER
İŞKUR üzerinden özel hastaneler bünyesine yapılan personel alımları şu şekilde:
ATT alımı şu şekilde:
Ağız Diş Sağlığı Teknikeri
Anestezi Teknisyeni
Diğer Sağlık Personeli
İşyeri Hemşiresi
Diş Hekimi Asistanı
Diyaliz Teknikeri
Diyetisyen
Eczane İşçisi