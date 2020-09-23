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    • 10.11.2020 09:57
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    'dan hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı için detaylar geliyor

    ATT, Hemşire, Diyetisyen, Eczane işçisi, Ebe, hasta danışmanı kadrolarına yapılan personel ve işçi alımı başvuru detayları haberimizde. Açık iş ilanlarını göreme ve bu ilanlara başvurmanın yanında, iş arayanlara 'a kayıt olma, işinden ayrılanlara işsizlik sigortasına başvurma, mesleki eğitim almak isteyenlere de mesleki eğitim kurslarıyla ilgili bilgi alma imkanı veren veriyor.

    İŞKUR'dan hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı

    İŞKUR'dan sağlık personeli alımı. Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere sağlık personeli ve işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR aracılığı ile çeşitli hastane ve sağlık kurumlarına 2020 yılı sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Detayları takvim.com.tr'de

    İŞKUR'DA YAYIMLANDI

    Söz konusu personel alımı ilanları , Türkiye İş Kurumu e Sube sayfası üzerinden erişime açıldı. Açık iş ilanları sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularının detayları şu şekilde:

    ALIM YAPILAN KADROLAR VE ALIM YAPAN YERLER

    İŞKUR üzerinden özel hastaneler bünyesine yapılan personel alımları şu şekilde:

    ATT alımı şu şekilde:

    Ağız Diş Sağlığı Teknikeri

    Anestezi Teknisyeni

    Diğer Sağlık Personeli

    İşyeri Hemşiresi

    Diş Hekimi Asistanı

    Diyaliz Teknikeri

    Diyetisyen

    Eczane İşçisi
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    Haberler Memurlar İŞKUR'dan hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı için detaylar geliyor