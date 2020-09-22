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    • 09.11.2020 13:53
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    BİM 2500- 3000 TL maaşla personel, reyon ve mağaza elemanı, alımı ilanları ve başvuru şartları!

    BİM'de çalışmak isteyen vatandaşlar şimdi işçi alımı ilanları hakkında detayları öğrenmek istiyor. BİM marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı ve farklı şehirlere en az ilkokul mezunlarından ı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan Bim personel alımında adaylarda aranan başvuru genel şartları, başvuru detayları takvim.com.tr'de.

    BİM market 2500 ve 3000 TL maaşla eleman alımı yapacak

    BİM 2500- 3000 TL maaşla personel alımı yapıyor. BİM marketler çok sayıda personel alımı ilanı yayımladı. BİM market ardı ardına personel alım ilanları yayınlıyor. BİM marketler birçok farklı şehirde bulunan şubelerine sağlayacağı personel istihdam şekillerini kendi sitesinden ilan ediyor. BİM, 2020 yılında da binlerce yeni eleman alımı yapacak.

    BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

    BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

    HIZLI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

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    BİM 2020 PERSONEL ALIMI BOŞ KADROLAR

    BİM personel alımı başvuru şartlarına dair tüm detaylara resmi kariyer sayfası üzerinden yayınladığı ilanlarla duyuruyor. Her geçen gün yeni ilan yayınlayan BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.), birçok alanda personel alımına Türkiye geneli devam ediyor.

    BİM personel alımı yapılan boş kadrolar şöyle:

    - Depo personeli
    - Meyve Sebze Hal Satın alma Sorumlusu
    - Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi
    - Satın Alma Asistanı
    - Ihtiyaç (Kategori) Asistanı
    - Kasa ve Reyon personeli

    BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    BİM 2020 personel alım şartları;

    - En az ilköğretim mezunu
    - 18-35 yaş aralığında,
    - Ürün taşınmasına engel teşkil edecek bedensel şikayetleri bulunmayan,
    - Takım çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli,
    - Yoğun iş temposunda çalışabilecek,
    - Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
    - Askerlik görevini tamamlamış,
    - En az bir yıl iş deneyimi
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    Haberler Memurlar BİM 2500- 3000 TL maaşla personel, reyon ve mağaza elemanı, alımı ilanları ve başvuru şartları!