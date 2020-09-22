Adalet Bakanlığından az önce gelmiş olan duyuruya göre 1200 kişilik kadro için Kamu Personeli alımı ilanı yayımlandı. Resmi Gazete'de duyurulmuş olan ilana göre 2020 yılı için 1200 kişilik kadro ile Hakim ve Savcı adayı alımı yapılacak. Bu yönde bakanlık yapacağı yazılı yarışma sınavı ve Mülakat ile 9 . ve 5 . dereceli kadrolara atama yapacak.
1200 HAKİM VE SAVCI ADAYI KADRO DAĞILIMI:
1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,
2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,
3) 100 idari yargı hâkim adayı,,
Olmak üzere Adalet Bakanlığı toplamda 1200 kişi alacak.
BAŞVURULAR ÖSYM ÜZERİNDEN YAPILACAK!
Söz konusu yapılacak Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı adayı alımı sınavı için adaylar başvurularına 01 Ekim 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 08 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacaktır. Başvurular sadece elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
SINAV TARİHİ:
Söz konusu sınav ÖSYM tarafından 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde dört oturumda yapılacak. Sınavlar Türkiye geneli 16 farklı merkezde yapılacak.
İşte sınav merkezleri:
010 Adana,
062 Ankara,
070 Antalya,
160 Bursa,
210 Diyarbakır,
250 Erzurum,
270 Gaziantep,
341 İstanbul - 1 ( Kadıköy/Maltepe/Ataşehir),
343 İstanbul - 2 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kâğıthane/Sarıyer),
352 İzmir,
380 Kayseri,
420 Konya,
440 Malatya,
550 Samsun,
610 Trabzon,
650 Van