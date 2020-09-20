Hastanelere KPSS'siz 4000-4500 TL maaşla personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞKUR'DA YAYIMLANDI
Hastaneler bünyesine yapılan personel alımları İŞKUR üzerinde yayımlandı. Yayımlanan ilanlara baktığımızda farklı kadrolar bünyesine personel alımı yapıldığı görüldü.
İŞKUR HEMŞİRE ALIMI İLANLARI
İŞKUR HASTA KAYIT KABUL ELEMANI ALIMI İLANLARI
İŞKUR HASTANE TEMİZLİK ELEMANI ALIMI İLANLARI