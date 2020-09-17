Türkiye'de en fazla mağazası bulunan ve uygun fiyatlarıyla tüketicilerin uğrak noktası olan LC Waikiki ve Defacto personel alımı yapıyor. Bu anlamda LC Waikik'ye baktığımız zaman Firma operatör, satış personeli, bilişim personeli, idari görevli, yönetici ve diğer kadrolarda farklı departmanlar 145 ilan yayınladı. Defacto ise 70 farklı departmanda istidam etmek üzere personel alımı yapacak.
DEFACTO HANGİ DEPARTMANLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK?
Defacto, User experience senior, engelli personeli, depo görevlisi, test mühendisi, temizlik görevlisi, yazılım ve bilişim personelleri, satış danışmanları, mağazada idari personeller, üretim personelleri, yönetici alımları gerçekleştirecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tüm Türkiye'de faaliyet gösteren Defacto personel alımı 17 Eylül 2020 tarihi itibari ile 70'e ulaştı.
DEFACTO PERSONEL ALIMI BAŞVURU
Defacto 70'den fazla departman için personel alımını online başvuru kanalları ile alıyor.
DEFACTO PERSONEL ALIMI BAŞVURU VE DETAYLAR LİNKTE
https://www.kariyer.net/firma-profil/defacto-perakende-ticaret-anonim-sirketi-6553-31434
LCW WAİKİKİ HANGİ DEPARTMANLARA ELEMAN ALACAK?
LC Waikiki Türkiye geneli 81 ilde ve genel merkezde istidam etmek üzere operatör, satış personeli, bilişim personeli, idari görevli, yönetici ve diğer departmanlarda personel alımı yapacak.
LC PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LC Waikiki genel merkez ve Türkiye geneli 140 ilanla birlikte 17 eylül 2020 tarihi itibari ile başvuruları almaya başladı.
LC WAİKİKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LC Waikiki 17 Eylül itibari ile yayınladığı 145 ilanla personel alımını onlina başvuru ile alacak.
LC WAİKİKİ ELEMAN ALIMI BAŞVURU LİNKİ
https://www.kariyer.net/firma-profil/lc-waikiki-1174-1898