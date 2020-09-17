Türkiye'de en fazla mağazası bulunan ve uygun fiyatlarıyla tüketicilerin uğrak noktası olan LC Waikiki ve Defacto personel alımı yapıyor. Bu anlamda LC Waikik'ye baktığımız zaman Firma operatör, satış personeli, bilişim personeli, idari görevli, yönetici ve diğer kadrolarda farklı departmanlar 145 ilan yayınladı. Defacto ise 70 farklı departmanda istidam etmek üzere personel alımı yapacak.