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    • 30.10.2020 12:52
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    17 Eylül kurum dışı iş ilanları! Büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alımı

    Farklı belediyeler farklı kadroda çok sayıda personel alımı gerçekleştiriyor. Alımlarla ilgili kadro dağılımı ve başvuru koşullarını haberimizde derledik. İş arayan vatandaşlar, internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanları sıklıkla takip ediyor.

    takvim.com.tr
    Belediyelere büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alınacak!

    Eylül ayının yeni haftasını da geride bırakırken her gün yüzlerce ilan yayınlanan İŞKUR üzerinden belediyeler de kendi alımlarını yayınlamaya devam ediyor. Bu kapsamda o belediyeler tarafından yapılacak olan alımda büro ve güvenlik görevlisi olmak üzere farklı birçok kadroda alımlar bulunuyor. Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır.

    Aksu Belediyesi

    1 harita teknisyeni alımı için genel şartların yanı sıra arazide çalışmaya engel durumu olmamak, meslek liselerinin harita tapu kadastro bölümlerinden mezun olmak, ilgili bilgisayar çizim programlarını kullanabilmek şartlarının sağlanması istenmektedir.

    Zonguldak Belediyesi

    19 parke ve bordür kaplamacı alımı için genel alım şartlarını sağlamak, erkek olmak, Zonguldak il sınırları içinde ikamet ediyor olmak, askerliğini yapmış olmak şartlarını sağlamak gerekmektedir.

    Kıyıköy Belediyesi

    Belediye tarafından 2 büro personeli alımı yapılacak olup adayların Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını geçmiş olmak, affa uğramış suçlar ile devlet güvenliğine ilişkin suçlardan mahkum olmamak, askerlikle ilgisi olmamak, başvuru itibari ile SGK kapsamında aktif çalışmıyor olmak şartları aranmaktadır.

    Datça Belediyesi

    1 güvenlik görevlisi alımı için T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, sabıka kaydı olmamak, kamu haklarından mahrum olmamak, 5188 sayılı kanun gereği özel güvenlik kartına sahip olmak, 27 yaşını doldurmamış olmak, 1 yıldır ilçede ikamet ediyor olmak, erkek olmak şartları yer almaktadır.

    Karapınar Belediyesi

    1 beden işçisi alımı için adayların genel alım şartları, en az lise mezunu olmak, 25 yaş üstü olmak ve en az B sınıfı ehliyeti olmak başvuru şartlarının sağlanması gerekmektedir.

    İskilip Belediyesi

    Belediye 4 diğer tuğla örücüler ve taş duvarcılar kadrolarına alım için genel alım şartlarının sağlanması istenmektedir.

    Şarkışla Belediyesi

    1 beden işçisi alımı için adayların E sınıfı ehliyeti olmak, SRC belgesine sahip olmak, ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak, daha önce aynı belediyede çalışmış olmak şartı aranmaktadır.

    Alaşehir Belediyesi

    Belediye 1 beden işçisi alımı için en az ilköğretim mezunu olmak, erkeklerde askerliğini yapmış olmak, ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak ve genel alım şartlarını sağlıyor olmak gerekmektedir.

    Osmangazi Belediyesi

    İlgili belediye 10 çöp toplama personeli alımı yapacak olup genel alım şartlarının sağlanması istenmektedir.

    İlanlara erişim: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

    İşte diğer tüm ilanlar

    Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 16.10.2020
    Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 16.10.2020 (1)
    Ankara TÜBİTAK SAGE 21.09.2020
    İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Araştırmacı Alımı 29.09.2020
    Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 21.09.2020
    Çanakkale Gümüşçay Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.09.2020
    Afyon Sultandağı Soğuk Hava Deposu Ltd. Şti. 16.09.2020
    Konya Sanat Kültür Spor Faal. A.Ş. 18.09.2020
    Çanakkale Gümüşçay Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.09.2020 (1)
    Bursa Osmangazi Beleditesi Personel A.Ş.18.09.2020
    Bursa Tarımaş Hyvancılık Tarım San.ve Tic.A.Ş.18.09.2020
    Manisa Albeltaş Alaşehir Belediyesi Gıda İnş.Mlz.Taş.Tem.Hiz.İşl.Mad.Müh.Özel Sağlık Mak.San.ve Tic.A.Ş.17.09.2020
    Tunceli İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi.16.09.2020
    Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm İnş.San.Tic.A.Ş.16.09.2020
    Ordu Orbel A.Ş.16.09.2020
    İzmir BB Grand Plaza Gıda Tur. İşl. A.Ş. 16.09.2020
    Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı 28.09.2020
    Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM 05.10.2020
    Denizli PERAŞ Tic. A.Ş. 16.09.2020
    İstanbul Estur Eyüpsultan Beld.Org.Gayrimenkul Yat.İns.Kay.Turizm San ve Tic.A.Ş.17.09.2020
    Bartın İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi.16.09.2020
    Sivas Şarkışla Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.09.2020
    Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Temizlik Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 21.09.2020
    Kocaeli Derince Per. A.Ş. 16.09.2020
    Kırklareli Kıyıköy Belediyesi Tem. Taş. Tur. Per. Ltd. Şti. 18.09.2020
    Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 16.09.2020
    Mersin Erdemli Personel A.Ş.16.09.2020
    Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 17.09.2020
    Ordu Ünbel Danışmanlık Taah. İnş. San. ve Tic .Aş.19.09.2020
    Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd.Şti.21.09.2020
    Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş.17.09.2020
    Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş.17.09.2020.
    Antalya Aksu Belediyesi Per. A.Ş. 16.09.2020
    Sivas Kangal SYDV 16.09.2020
    Yalova Albel Altınova Akar. İnş. Çiçek. Taş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. 17.09.2020
    Yalova Albel Altınova Akar. İnş. Çiçek. Taş. Tem. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 16.09.2020
    Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm İnş. San.Tic. A.Ş. 17.09.2020
    İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 18.09.2020
    Manisa BESOT A.Ş. 18.09.2020
    Şanlıurfa Birecik Fırat Hizm. San. Tic. A.Ş. 17.09.2020
    Zonguldak Belediyesi Personel Ltd. Şti. 17.09.2020
    İzmir İzenerji San. Tic. A.Ş. 18.09.2020
    Zonguldak Karapınar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 18.09.2020


    Çorum İskilip Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.09.2020
    Niğde Belediyesi Per. A.Ş. 16.09.2020
    İstanbul MATAŞ Maltepe Sağ. Turz. Eğt. San. Tic. A.Ş. 16.09.2020
    Kocaeli Kent Konut İnş. San. Tic. A.Ş. 17.09.2020
    Çanakkale Bayramiç Belediyesi Pers.Ltd.Şti 22.09.2020
    Kocaeli KARBEL Per. A.Ş. 17.09.2020
    Batman Müze Müdürlüğü 17.09.2020
    Bursa M.Kemalpaşa Tur.Tesis İşl. Akar. Gıda İnş. San. Tic. Ltd.Şti. 17.09.2020
    Bursa BİNTED Tic. Ltd. Şti. 20.09.2020
    İstanbul ÜSPER Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş 17.09.2020
    Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 22.09.2020
    Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 17.09.2020
    Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 17.09.2020
    Şırnak Belediyesi Per. A.Ş. 17.09.2020
    Aydın Ege Et Mamülleri Yem ve Yağ.San.Tic. A.Ş.. 19.09.2020
    Aydın Efebel Personel Hizm. İnş. Tem. Spor Gıda Jeot. San.ve Tic. Ltd Şti. 17.09.2020
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    Haberler Memurlar 17 Eylül İŞKUR kurum dışı iş ilanları! Büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alımı