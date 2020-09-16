Kıyıköy Belediyesi

Belediye tarafından 2 büro personeli alımı yapılacak olup adayların Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını geçmiş olmak, affa uğramış suçlar ile devlet güvenliğine ilişkin suçlardan mahkum olmamak, askerlikle ilgisi olmamak, başvuru itibari ile SGK kapsamında aktif çalışmıyor olmak şartları aranmaktadır.

Datça Belediyesi

1 güvenlik görevlisi alımı için T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, sabıka kaydı olmamak, kamu haklarından mahrum olmamak, 5188 sayılı kanun gereği özel güvenlik kartına sahip olmak, 27 yaşını doldurmamış olmak, 1 yıldır ilçede ikamet ediyor olmak, erkek olmak şartları yer almaktadır.