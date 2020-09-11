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    • 21.10.2020 09:41
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    güncel başvuru iş ilanları... şartsız ve sınavsız temizlik ve ...

    güncel başvuru iş ilanları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde şartsız ve sınavsız temizlik ve için başvurular devam ediyor.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız ve sınavsız temizlik ve güvenlik görevlisi alımı...

    11 Eylül İŞKUR güncel başvuru iş ilanları vatandaşların gündeminde. KPSS şartsız İŞKUR güvenlik ve temizlik görevlisi alımları başladı. Bu bağlamda bu ay itibari ile itibaren yüzlerce güvenlik ve temizlik görevlisi alımı yapılacak. Haberimizde hem ilanları hem linki paylaştık. Buna göre ilgili güvenlik görevlisi alımlarda adaylar farklı illerde ve kurumlarda istihdam edilecek.

    İŞKUR GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞEKLİ

    İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

    İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

    İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

    İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

    İŞKUR ALIM VE BAŞVURU ŞARTLARI

    İlgili güvenlik görevlisi personel alımında adaylardan en az öğrenim şartını sağlama, ilgili kurumun çalıştığı ilde ikamet ediyor olma,
    ilgili belge ve sertifikalar sahip olma, Gece ya da gündüz vardiyalı şekilde çalışabilecek durumda olmak,
    en az lise mezunu ya da bazı ilanlara göre ilkokul mezunu olmak, İlgili yaş aralığında olmak, bazı ilanlara göre daha önce sektörde deneyim sahibi olmak, istenilen deneyimi bulundurma, belirtilen yaş aralığında olma gibi özel şartlar ve genel alım şartlarını sağlama şeklinde bir başvuru şartı sunulabilmektedir. Bu noktada farklı kurumlarda istihdam edilecek olan adayların bu meslek grubuna ilişkin farklı başvuru şartları da olabilmektedir.

    GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

    TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

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    Haberler Memurlar 11 Eylül İŞKUR güncel başvuru iş ilanları... KPSS şartsız ve sınavsız temizlik ve güvenlik görevlisi alımı...