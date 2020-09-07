BİM, ŞOK VE A101 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye genelinde market zincirleri olan ŞOK, A101 ve BİM marketlerinde işe girmek için araştırma yapan vatandaşların karşısına İŞKUR çıkıyor. İŞKUR kaydı olmayan vatandaşlar ilk olarak kayıt yaptırmak zorunda. İŞKUR kaydı ise oturduğunuz adrese en yakın yerlerdeki İŞKUR merkezlerinden yapılabiliyor. Ya da iskur.gov.tr üzerinden de kayıt oluşturarak BİM, A101 ve ŞOK, marketlerinin açık pozisyonlarına iş başvurusu yapabilirsiniz. BİM, ŞOK ve A101personel alımı başvuru şartlarından en önemlisi de İŞKUR kaydının yapılmış olması.