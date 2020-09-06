Bugün yayımlandı! belediyelere 107 zabıta, itfaiyeci ve memur alımı yapılacak

Bugün yayımlandı! belediyelere 107 zabıta, itfaiyeci ve memur alımı için güzel haber geldi. Resmi Gazete yayımlanan memur alımı ilanlarına göre 3 farklı belediye bünyesindeki memur ihtiyacını karşılamak üzere KPSS en az 50 puan ile 107 memur alımı yapacak. Alımlar farklı alanlarda ve niteliklerde yapılacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Söz konusu 3 belediyenin memur alımı ilanına sadece başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapabilecek. Buna göre tüm niteliklere haiz olan Erkek ve Kadın adaylar başvuru yapabilecekler.
Genel olarak adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" gibi şartlar aranacak.
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:
Adaylardan özel olarak KPSS, Eğitim, Yaş, Boy ve Herhangi bir kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak şartları aranacak.
KPSS Şartı: 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan KPSS'den Lise Mezunları için KPSSP94, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 ve Lisans Mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60, 70 ve 80 puan almış olmak şartı aranacak.
Yaş Şartı: Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadroları için Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşından büyük olmamak.
Boy Şartı: Zabıta ve İtfaiyeci için Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak.