Bugün yayımlandı! belediyelere 107 zabıta, itfaiyeci ve memur alımı yapılacak

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Adaylardan özel olarak KPSS, Eğitim, Yaş, Boy ve Herhangi bir kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak şartları aranacak.

KPSS Şartı: 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan KPSS'den Lise Mezunları için KPSSP94, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 ve Lisans Mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60, 70 ve 80 puan almış olmak şartı aranacak.

Yaş Şartı: Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadroları için Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşından büyük olmamak.

Boy Şartı: Zabıta ve İtfaiyeci için Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak.