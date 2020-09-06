5000 TL maaşla... Burgan, Finans Katılım, Şekerbank Fibabanka personel alımı şartları!

Türkiye geneli personel alımı bankalar tarafından yapılıyor. Garanti, QNB, TEB, Akbank, Kuveyt Türk, Burgan, Finans Katılım, Şekerbank Fibabanka personel alımlarını gerçekleştiriyor. Personel alımı ilanlarına baktığımızda , Türkiye genelinde birçok şehre , farklı kadrolarda çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. 9 farklı banka bünyesine yapılan personel alımları için başvurular internet üzerinden alınıyor.
ALIM YAPAN BANKALAR VE KADROLARI
Banka personeli alımı ilanlarına baktığımızda en az lise mezunları arasından personel alımı yapıldığı görüldü. İlanların detayları, alım yapan bankalar ve kadrolar şu şekilde:
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel koşullar şu şekilde:
- Bankacılık alanında kariyer yapmayı hedefleyen
- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek
- Başvuru yapacağı kadronun gerekliliklerini yapmaya engel sağlık sorunu olmaması,
- Diksiyonu düzgün, müşteri ilişkileri başarılı, ikili ilişkilerde iyi.
- Lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunu.
- Tecrübeli tecrübesiz.
AKBANK
Kıdemli Veri Depolama Uzmanı
Müşteri Deneyimi Yöneticisi
Teknoloji Stratejisi ve Transformasyonu Lideri
Dijital İletişim Yöneticisi
Web Siteleri Yönetici Yardımcısı
Middleware Sistem Yönetimi Uzmanı
İşlem Bankacılığı Pazarlama Müdürü
Finansal Tablo Gözetim Raporlamaları Yönetici Yard
Veri Bilimcisi
Veri Ambarı ve İş Zekası Uygulama Mimarı
Veri Ambarı ve İş Zekası Analisti/ İş Mimarı
Java Yazılım Uzmanı
Ödeme Sistemleri Yazılım Uzmanı
Ödeme Sistemleri Mf Yazılım Uzmanı
Deneyimli Güvenlik Teknolojileri Uzmanı
Yeni Mezun BT Müfettiş Yardımcısı
Model Denetimi Müfettişi
Fraud İzleme ve Tespit Yönetici Yardımcısı
Deneyimli Veri Gizliliği ve Etiği Uzmanı
Bilgi Riski Yönetimi Uzmanı
Deneyimli Müfettiş
Bilgi Teknolojileri Müfettişi
Ödeme Sistemleri İş Analisti/İş Mimarı
Başvuru ekranı:
https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&hc=T&kw=akbank
TEB PERSONEL ALIMI
TEB tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına baktığımızda kadroların şu şekilde olduğu görüldü:
Teb Yatırım-Yatırım ve Finansal Hiz. Yönetici/Yard
Teb Holding - Makam Şoförü
Teb Faktoring - Yurt Dışı Operasyon Yön.Yardımcısı
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yöneticisi
Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi
Teb Yatırım - Dijital Aracılık Hiz. Yöneticisi
Teb Portföy Yönetimi - Ekonomist
Teb Yatırım Menkul Değerler - İş Analisti
Teb Holding-Bütçe Mali Kontrol Yönetici Yard/Yön.
Veri Yönetimi Uygulamaları İş Analisti
Yazılım Geliştirme Uzmanı
Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
Müşavir Avukat – Yasal Takip (Kobi ve İşletme)
Teb Faktoring - Yurt İçi Operasyon Yetkilisi
Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi
Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi
Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi-İstanbul
İşletme Müşteri İlişkileri Yöneticisi
Bireysel Müşteri İlişkileri Yönetici / Yardımcısı
Kredili Ürünler Tahsilat Yetkilisi
Başvuru ekranı :
https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=1370&hc=T
QNB
QNB Finansbank 3 kadroya personel alıyor. Başvuru şartları şu şekilde:
Denetçi
Akreditif ve Harici Garantiler Yetkili Yardımcısı
Digital Learning Technologies Supervisor
Başvuru ekranı:
https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=1359&hc=T
BURGAN BANK
Digital Banking Customer Representative
Dijital Bankacılık Müşteri Temsilcisi
Yazılım Uzmanı
Kredi Riski ve Modelleme Yetkilisi
Bakırköy Şube-Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi
Destek Hizmet Görevlisi
Sistem Yönetimi Uzman Yardımcısı
Bilgi Güvenliği Uzmanı
Müşteri Deneyimi Birim Yöneticisi
Başvuru ekranı:
https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=8735&hc=T
FİBABANKA
Bireysel ve Mikro Tahsilat Takım Lideri
Perakende Bankacılık Finansal Hizmetler Yöneticisi
Telemarketing Uzman Yardımcısı
Perakende Bankacılık Finansal Hizmetler Yöneticisi
Mevduat ve Yatırım Ürünleri Yönetmen Yardımcısı
Muhasebe Yönetmen Yardımcısı
Başvuru ekranı:
https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=40309&hc=T