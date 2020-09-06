Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 07.09.2020 09:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.09.2020 13:32
    ABONE OL

    5000 TL maaşla... Burgan, Finans Katılım, Şekerbank Fibabanka personel alımı şartları!

    Bankalar bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. Garanti BBVA, QNB, TEB, Akbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank, Finans Katılım, Şekerbank ve Fibabanka bünyesine yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri sayfamızda.

    3-5 bin TL maaş! 9 bankaya en az lise mezunu personel alımı

    Türkiye geneli personel alımı bankalar tarafından yapılıyor. Garanti, QNB, TEB, Akbank, Kuveyt Türk, Burgan, Finans Katılım, Şekerbank Fibabanka personel alımlarını gerçekleştiriyor. Personel alımı ilanlarına baktığımızda , Türkiye genelinde birçok şehre , farklı kadrolarda çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. 9 farklı banka bünyesine yapılan personel alımları için başvurular internet üzerinden alınıyor.

    ALIM YAPAN BANKALAR VE KADROLARI

    Banka personeli alımı ilanlarına baktığımızda en az lise mezunları arasından personel alımı yapıldığı görüldü. İlanların detayları, alım yapan bankalar ve kadrolar şu şekilde:

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel koşullar şu şekilde:

    - Bankacılık alanında kariyer yapmayı hedefleyen

    - Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek

    - Başvuru yapacağı kadronun gerekliliklerini yapmaya engel sağlık sorunu olmaması,

    - Diksiyonu düzgün, müşteri ilişkileri başarılı, ikili ilişkilerde iyi.

    - Lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunu.

    - Tecrübeli tecrübesiz.

    AKBANK

    Kıdemli Veri Depolama Uzmanı
    Müşteri Deneyimi Yöneticisi
    Teknoloji Stratejisi ve Transformasyonu Lideri
    Dijital İletişim Yöneticisi
    Web Siteleri Yönetici Yardımcısı
    Middleware Sistem Yönetimi Uzmanı
    İşlem Bankacılığı Pazarlama Müdürü
    Finansal Tablo Gözetim Raporlamaları Yönetici Yard
    Veri Bilimcisi
    Veri Ambarı ve İş Zekası Uygulama Mimarı
    Veri Ambarı ve İş Zekası Analisti/ İş Mimarı
    Java Yazılım Uzmanı
    Ödeme Sistemleri Yazılım Uzmanı
    Ödeme Sistemleri Mf Yazılım Uzmanı
    Deneyimli Güvenlik Teknolojileri Uzmanı
    Yeni Mezun BT Müfettiş Yardımcısı
    Model Denetimi Müfettişi
    Fraud İzleme ve Tespit Yönetici Yardımcısı
    Deneyimli Veri Gizliliği ve Etiği Uzmanı
    Bilgi Riski Yönetimi Uzmanı
    Deneyimli Müfettiş
    Bilgi Teknolojileri Müfettişi
    Ödeme Sistemleri İş Analisti/İş Mimarı
    Başvuru ekranı:

    https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&hc=T&kw=akbank

    TEB PERSONEL ALIMI

    TEB tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına baktığımızda kadroların şu şekilde olduğu görüldü:

    Teb Yatırım-Yatırım ve Finansal Hiz. Yönetici/Yard
    Teb Holding - Makam Şoförü
    Teb Faktoring - Yurt Dışı Operasyon Yön.Yardımcısı
    Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yöneticisi
    Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi
    Teb Yatırım - Dijital Aracılık Hiz. Yöneticisi
    Teb Portföy Yönetimi - Ekonomist
    Teb Yatırım Menkul Değerler - İş Analisti
    Teb Holding-Bütçe Mali Kontrol Yönetici Yard/Yön.
    Veri Yönetimi Uygulamaları İş Analisti
    Yazılım Geliştirme Uzmanı
    Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi
    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
    Müşavir Avukat – Yasal Takip (Kobi ve İşletme)
    Teb Faktoring - Yurt İçi Operasyon Yetkilisi
    Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi
    Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi
    Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi
    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi-İstanbul
    İşletme Müşteri İlişkileri Yöneticisi
    Bireysel Müşteri İlişkileri Yönetici / Yardımcısı
    Kredili Ürünler Tahsilat Yetkilisi
    Başvuru ekranı :

    https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=1370&hc=T

    QNB

    QNB Finansbank 3 kadroya personel alıyor. Başvuru şartları şu şekilde:

    Denetçi
    Akreditif ve Harici Garantiler Yetkili Yardımcısı
    Digital Learning Technologies Supervisor
    Başvuru ekranı:

    https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=1359&hc=T

    BURGAN BANK

    Digital Banking Customer Representative
    Dijital Bankacılık Müşteri Temsilcisi
    Yazılım Uzmanı
    Kredi Riski ve Modelleme Yetkilisi
    Bakırköy Şube-Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi
    Destek Hizmet Görevlisi
    Sistem Yönetimi Uzman Yardımcısı
    Bilgi Güvenliği Uzmanı
    Müşteri Deneyimi Birim Yöneticisi
    Başvuru ekranı:

    https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=8735&hc=T

    FİBABANKA

    Bireysel ve Mikro Tahsilat Takım Lideri
    Perakende Bankacılık Finansal Hizmetler Yöneticisi
    Telemarketing Uzman Yardımcısı
    Perakende Bankacılık Finansal Hizmetler Yöneticisi
    Mevduat ve Yatırım Ürünleri Yönetmen Yardımcısı
    Muhasebe Yönetmen Yardımcısı
    Başvuru ekranı:

    https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=40309&hc=T
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar 5000 TL maaşla... Burgan, Finans Katılım, Şekerbank Fibabanka personel alımı şartları!
    Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
    Tüm Memurlar Haberleri