5000 TL maaşla... Burgan, Finans Katılım, Şekerbank Fibabanka personel alımı şartları!

TEB PERSONEL ALIMI

TEB tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına baktığımızda kadroların şu şekilde olduğu görüldü:

Teb Yatırım-Yatırım ve Finansal Hiz. Yönetici/Yard

Teb Holding - Makam Şoförü

Teb Faktoring - Yurt Dışı Operasyon Yön.Yardımcısı

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yöneticisi

Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi

Teb Yatırım - Dijital Aracılık Hiz. Yöneticisi

Teb Portföy Yönetimi - Ekonomist

Teb Yatırım Menkul Değerler - İş Analisti

Teb Holding-Bütçe Mali Kontrol Yönetici Yard/Yön.

Veri Yönetimi Uygulamaları İş Analisti

Yazılım Geliştirme Uzmanı

Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

Müşavir Avukat – Yasal Takip (Kobi ve İşletme)

Teb Faktoring - Yurt İçi Operasyon Yetkilisi

Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi

Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi

Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi-İstanbul

İşletme Müşteri İlişkileri Yöneticisi

Bireysel Müşteri İlişkileri Yönetici / Yardımcısı

Kredili Ürünler Tahsilat Yetkilisi

Başvuru ekranı :

https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=1370&hc=T