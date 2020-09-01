Lise mezunu polis alımı ile bekçi alımı ilanları ne zaman açıklanacak! Geri sayım başladı. İçişleri Bakanlığının personel kadrolarından bir tanesi olan Çarşı ve mahalle bekçiliği alımı için Polis Akademisi Başkanlığı Geçtiğimiz günlerde 202/1 dönem Çarşı ve mahalle bekçisi alım duyurusu açıkladı. Bekçi alımında kadro sayısı 400 olarak açıklandı.
İKAMET ŞARTI OLACAK MI
Bekçi alımı 2020/1. dönem alımları sadece İstanbul İlinde geçerli olacak. Bu kapsamda, adayların İstanbul dışından da başvuru yapıp yapmayacakları ilan ile birlikte açıklanacak. Yönetmelik kapsamında adayların en az 1 yıl süre boyunca başvuru yapacakları illerde ikamet etmeleri gerekli olmakta. Ayrıca askerlik eğitim gibi nedenlerle makul olan süreler de dahil edilecek. Kadro durumuna göre görevlendirmeler ilçe bazlı olarak yapılabilecek.
2500 POLİS ALIMI;
Bilindiği gibi 2020 TYT puanı baz alınarak 2500 polis alımı başvurusu yapılması bekleniyor. Adaylardan istenilecek olan TYT taban puanı kaç olacağını merak merakla beklemekteler. Henüz taban puanı belirlenmedi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak olan duyuru ile birlikte başvuru şartlarından fiziki şartlar, parkur şartı, TYT şartları da belli olacak. Önceki yıllarda puanla TYT taban puanı 250 ile 260 aralığında bulunuyor. Pandemi süreci nedneiyle YKS sınavlarında taban puanlar düşürüdü ve sınav süresi arttırıldı. Bu durum polis alımı taban puanına yansıyıp yansımayacağı da merak konusu oldu.
MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ