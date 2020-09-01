2500 POLİS ALIMI;

Bilindiği gibi 2020 TYT puanı baz alınarak 2500 polis alımı başvurusu yapılması bekleniyor. Adaylardan istenilecek olan TYT taban puanı kaç olacağını merak merakla beklemekteler. Henüz taban puanı belirlenmedi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak olan duyuru ile birlikte başvuru şartlarından fiziki şartlar, parkur şartı, TYT şartları da belli olacak. Önceki yıllarda puanla TYT taban puanı 250 ile 260 aralığında bulunuyor. Pandemi süreci nedneiyle YKS sınavlarında taban puanlar düşürüdü ve sınav süresi arttırıldı. Bu durum polis alımı taban puanına yansıyıp yansımayacağı da merak konusu oldu.

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ