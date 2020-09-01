2 Eylül Kamu ilanları: Kamu ilanlarında 400 'den fazla personel alımı yapılacağı duyuruldu

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş ya da muvazzaf askerlik hizmetini yapmış , ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İLANLAR

İŞKUR , kamu ilan ve Resmi Gazete ile ÖSYM sayfası üzerinden yayımlanan ilanların başvuru bilgileri şu şekilde:

Çeltikçi Belediyesi 4 memur alıyor.

Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak.

Tarım Bakanlığı mülakatsız 53 memur alacak.

Kahramanmaraş Sütçi İmam Üniversitesi 120 işçi alıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 122 işçi alıyor: