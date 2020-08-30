BİM-A101 ve ŞOK 3000 TL maaşla personel alım şartları sayfamızda yer alıyor. Türkyie İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların kendilerine en yakın Bim ya da A101 marketin şubesine gitmesi ve başvuru formu doldurarak başvurusunu yapması gerekmektedir.