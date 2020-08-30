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    • 07.09.2020 13:55
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    , ve resmi siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor

    Her geçen gün çapında yeni eleman alımı için ilan yayınlamaya devam eden marketler zinciri, resmi sitesi üzerinde başvuru şartları ve formunu yayınladı. , ve resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor.

    Onlarca şehirde BİM-ŞOK-A101'e personel alımı - 3000 TL maaşla

    BİM-A101 ve ŞOK 3000 TL maaşla personel alım şartları sayfamızda yer alıyor. Türkyie İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların kendilerine en yakın Bim ya da A101 marketin şubesine gitmesi ve başvuru formu doldurarak başvurusunu yapması gerekmektedir.

    ŞOK MARKET PERSONEL ALIMLARI

    ŞOK MARKET PERSONEL ALIMLARI

    BİM MARKET PERSONEL ALIMLARI

    BİM MARKET PERSONEL ALIMLARI

    A101 MARKET PERSONEL ALIMLARI

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    Haberler Memurlar BİM, A101 ve ŞOK resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor
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