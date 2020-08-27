Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? EGM PA bekçi alımı ilanı! 400 bekçi alımı başladı mı?

400 bekçi alımı başladı mı? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? 2020 bekçi alımı başvuruları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. EGM PA bekçi alımı duyuruları yakından takip ediliyor. Bekçi olarak görev yapmak isteyenler için müjdeli açıklama geldi. Polis Akademisi'nin yaptığı açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 400 bekçi görevlendirilecek. Peki, bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

POLİS AKADEMİSİ DUYURUSU

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.