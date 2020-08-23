Hastanelere ilkokul mezunu işçi alımı iş başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR'un resmi internet sütesi üzerinden yapılan ilanlarda, hangi şehirlerde en az ilkokul mezunu işçi alımı var sorusunun cevabı yer alıyor. Ayrıca İŞKUR kaydınızı yaptıktan sonra, hastanelerin hangisinde ilkokul mezunu personel alımları var de sık sık takip edilirse ilk başvuru yapanlardan olabilirsiniz. Hastanelerin personel alımlarına en az ilkokul mezunu şartı koyması birçok vatandaşı sevindirdi. Koronavirüsten dolayı işine devam edemeyen ve devamlı çalışmak için iş arayan ilkokul mezunu vatandaşlar için müthiş bir fırsat oldu. Hastanelere personel alımlarında açık kadrolar olarak; hasta kayıt kabul görevlisi, temizlik personeli, hasta danışmanı, klinik destek elemanı, yaşlı bakımı elemanı, sekreter, ATT, ambulans şoförü, anestezi teknikeri gibi kadrolara nereden başvuru yapılabilir?