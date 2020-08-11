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    • 11.09.2020 10:18
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    En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı yapıyor! İşte kadrolar

    Türkiye geneli çok sayıda özel hastane bünyesine mezuniyet şartsız ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel işçi alımı yapılıyor. Doktor, güvenlik görevlisi, ambulans şoförü, temizlik görevlisi, hemşire, ebe, teknisyen, tekniker, sekreter, tıbbi sekreter, hasta danışmanı kadrolarına yapılan personel ve işçi alımı başvuru detayları haberimizde.

    İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu işçi alımı başvuru şartları!

    İŞKUR tarafından Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu zamanlarda hastanelere en az ilkokul mezunu güvenlik temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli,ambulans şoförü ve ebe alımı yapılıyor.

    İŞKUR HASTANE PERSONEL VE İŞÇİ ALIM İLANLARI

    Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi e sube üzerinden yayımlanan duyurularda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi:

    İŞKUR HASTANE PERSONEL VE İŞÇİ ALIM İLANLARI

    İŞKUR HASTANE PERSONEL VE İŞÇİ ALIM İLANLARI

    İŞKUR HASTANE PERSONEL VE İŞÇİ ALIM İLANLARI

    TÜM HASTANE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAKILIR?

    Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.

    Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.

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