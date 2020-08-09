İş arayanlara İŞKUR'dan günlük 90 TL-işte başvuru şekli

İŞKUR günlük 90 TLkarşılığında MEK kursları açıyor. Kursiyerlere kurs sonunda iş bulma garantisi sunuyor. Ayrıca kursiyerler kurs boyunca günlük ücret alıyor. İŞKUR kapsamında açılan programlar arasında yer alan MEK ve İEP bünyesinde kurs görmek isteyen adaylar ilk olarak açılan kurslarda farklı alanlar yönelik hem eğitim almakta hem de adaylar kurs sonunda istihdam edilmektedir.
Başvuru Şartları
İŞKUR kapsamında açılan programlar arasında yer alan MEK ve İEP bünyesinde kurs görmek isteyen adaylar ilk olarak açılan kurslarda farklı alanlar yönelik hem eğitim almakta hem de adaylar kurs sonunda istihdam edilmektedir. Bu noktada adayların başvuru yapmak için sağlaması gereken şartlar arasında Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak, İşverenin aradığı özel şartları taşımak, İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, Emekli olmamak şartları yer almaktadır.
Başvuru Şekli
İlgili İEP ve MEK kurslarına ilişkin ilanlara başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx adresinden gerçekleşmekte olup kurs numarasını girerek ilgili ilana ulaşmak ve başvuru yapmak mümkündür.
İŞKUR BAŞVURU ŞEKLİ
İlgili kadrolara başvurular için adaylardan en az ilköğretim şartını sağlama, ilana göre değişmekle birlikte ilgili meslekte istenilen sertifikalara sahip olma, ilanın yayınlandığı yerde ikamet ediyor olma şartını sağlama, ilgili alanda en az tecrübe şartını sağlama, ilana göre değişmekle birlikte ilgili yaş aralığında yer alma gibi özel şartların yanında genel alım şartlarını sağlaması da istenmektedir.
Türk vatandaşı olmak,
Firmaların talep ettiği yaş aralığında bulunmak,
Güvenlik görevlisi sertifikası, silah taşıma sertifikası gibi ilana göre değişen sertifikalara sahip olmak,
Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi olmamak,
Talep edilen eğitim şartını sağlamak,
İlgili ilanın geçtiği yerde ikamet etme şartını sağlamak,
Pozisyonlarda talep ediliyor ise en az eğitim şartını sağlamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Güvenlik soruşturması temiz çıkmak şartlarını sağlaması istenmektedir.