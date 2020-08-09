Ağustos ayında binlerce personel işe alınacak! Kamuya memur personel ve işçi alımı tüm ilanlar...

2020 KPSS'li ve KPSS şartsız Ağustos ayı memur alım ilanları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda sayfamızda detayları sizlerle paylaştık. Kamu için personel alacak olan kurumlar özel olarak belirtilen nitelikleri ise taşımak zorundadırlar. Kamuya Kamu Personeli alım ilanına başvuru yapacak adaylar kurumların belirlediği özel nitelikleri taşımak zorundadırlar. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KPSS'Lİ KPSS ŞARTSIZ AĞUSTOS AYI MEMUR ALIMI
HELAL AKREDİTASYON KURUMU
8 HELAL AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCISI ALACAK
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU
24 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCISI ALACAK
BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
1 BÜRO PERSONELİ ALACAK
ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
40 ZABITA MEMURU ALACAK
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
22 ZABITA MEMURU ALACAK
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
40 ZABITA MEMURU ALACAK
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 MEMUR ALACAK
ÇELTİKÇİ (BURDUR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 MEMUR ALACAK
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
FATİH (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
50 MEMUR ALACAK
DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 MEMUR ALACAK
CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
20 MEMUR ALACAK
DEMİRÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 ZABITA MEMURU ALACAK
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 TAHSİLDAR VE 3 VEZNEDAR MEMUR ALACAK
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 MEMUR ALACAK
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
45 ZABITA MEMURU ALACAK
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 25 MEMUR ALACAK
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 MEMUR ALACAK
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 ZABITA MEMURU ALACAK
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