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    • 15.08.2020 15:40
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    2020 - ve -3000 TL maaşla personel alımı şartlar ve kadrolar...

    - ve marketleri personel alım ilanları yayında. BİM -A101 ve ŞOK genelinde binlerce şubesi olan ve yüzbinlerce personeli eden marketler arasında. BİM -A101 ve ŞOK mağazalarında çalışacak yeni personel alımları yapacağını duyurdu.

    2020 BİM-A101 ve ŞOK -3000 TL maaşla personel alımı şartlar ve kadrolar...

    BİM-A101 ve ŞOK depo tezgah ve kasap reyonu eleman alımları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda BİM-A101 ve ŞOK marketleri, mağaza ve şubelerinde çalışacak personel alım ilanlarını yayınladı. Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan ve onbinlerce kişiyi istihdam eden her iki market de mağazalarında reyon görevlisi, beden işçisi, mağaza müdürü market görevlisi olarak çalışacak personeller arıyor.

    BİM-A101 VE ŞOK İNTERNETTE YAYIMLANDI

    BİM -A101 ve ŞOK marketleri bir kariyer sayfası üzerinden ve kendi resmi internet adresleri üzerinden personel alımı yapacağını kamuoyuna duyurdu.

    ŞOK MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI

    ŞOK MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI

    ŞOK MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI

    A101 MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI

    BİM MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    BİM-A101 ve ŞOK market tarafından yayımlanan ilanlarda boş pozisyonlara şu şekilde yer verildi:

    Kasa Reyon Personeli

    Bölge Taze Gıda Personeli

    Kasa Reyon Personeli

    Kozmetik Personeli

    Meyve-Sebze Personeli

    Unlu Mamüller Personeli

    Et-Şarküteri Personeli

    Satış Elemanı

    Kasiyer

    Beden işçisi

    Reyon görevlisi,

    Perakende satış temsilcisi,

    Ambar/Depo görevlisi,

    Satış danışmanı

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