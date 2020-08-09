2020 BİM-A101 ve ŞOK -3000 TL maaşla personel alımı şartlar ve kadrolar...

BİM-A101 ve ŞOK depo tezgah ve kasap reyonu eleman alımları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda BİM-A101 ve ŞOK marketleri, mağaza ve şubelerinde çalışacak personel alım ilanlarını yayınladı. Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan ve onbinlerce kişiyi istihdam eden her iki market de mağazalarında reyon görevlisi, beden işçisi, mağaza müdürü market görevlisi olarak çalışacak personeller arıyor.