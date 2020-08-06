İŞKUR güncel iş ilanları işe ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda KPSS'li KPSS'siz en az ilkokul mezunu kamu hastanelerine personel alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemine kayıt olan vatandaşlar devamlı olarak yayınlanan güncel iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KPSS'li KPSS'siz en az ilkokul mezunu kamu hastanelerine kadrolu işçi alımı
KPSS'li KPSS'siz en az ilkokul mezunu kamu hastanelerine kadrolu işçi alımı
KPSS'li KPSS'siz en az ilkokul mezunu kamu hastanelerine kadrolu işçi alımı
HANGİ ŞEHİRLERE , KADROLARA ALIM YAPILIYOR?
İŞKUR üzerinden yayımlanan sürekli işçi alımlarına baktığımızda aşağıdaki üniversitelerin hastaneleri bünyesine işçi alımı yapıldığına yer verildi:
- Batman Üniversitesi,
- Kırklareli Üniversitesi,
- Düzce Üniversitesi.
Alım yapılan kadrolar ise şu şekilde:
- Temizlik Görevlisi
- Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
- Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)
- Sıvacı
- İnşaat Boyacısı/Boyacı
- Sıhhi Tesisatçı
- Güvenlik Görevlisi.