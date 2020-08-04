BİM, ŞOK ve A101 İlanlar ve kadrolar İŞKUR adresinde yayınlanmaya başladı!

BİM, ŞOK ve A101 Türkiye'de en fazla bulunan marketlerdir ve her daim personel ihtyaçları mevcuttur. Bu bağlamda BİM, ŞOK ve A101 personel alım şartları adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Türkiye genelinde 81 ilde farklı pozisyonlarda istidam etmek üzre eleman alacak olan BİM, A101 ve ŞOK, resmi kariyer siteleri üzerinden başvuruları alıyor.
BİM A101 ŞOK ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR!
BİM, A101 ve ŞOK resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor. İşte personel alımı yapılacak boş kadrolar;
- Kasa reyon personeli,
- Kasiyer,
- Satış elemanı,
- Kozmetik personeli,
- Meyve ve sebze personeli,
- Bölge taze gıda personeli,
- Reyon görevlisi,
- Beden işçisi,
- Depo görevlisi/Ambar görevlisi,
- Satış danışmanı,
Şok marketler personel alımı kadroları şu şekilde: