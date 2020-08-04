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    • Memurlar
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    • 27.07.2021 09:21
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    BİM, ŞOK ve A101 İlanlar ve kadrolar İŞKUR adresinde yayınlanmaya başladı!

    BİM, A101 ve ŞOK personel alımı yapacak. Her geçen gün Türkiye çapında yeni eleman alımı için ilan yayınlamaya devam eden marketler zinciri, resmi internet sitesi üzerinde başvuru şartları ve formunu yayınladı. İşte A101, BİM ve ŞOK başvuru ekranı... Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor.

    O şehirlere BİM, ŞOK ve A101 personel alımı başvuru şartları nedir?

    BİM, ŞOK ve A101 Türkiye'de en fazla bulunan marketlerdir ve her daim personel ihtyaçları mevcuttur. Bu bağlamda BİM, ŞOK ve A101 personel alım şartları adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Türkiye genelinde 81 ilde farklı pozisyonlarda istidam etmek üzre eleman alacak olan BİM, A101 ve ŞOK, resmi kariyer siteleri üzerinden başvuruları alıyor.

    BİM A101 ŞOK ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR!

    BİM, A101 ve ŞOK resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor. İşte personel alımı yapılacak boş kadrolar;

    - Kasa reyon personeli,

    - Kasiyer,

    - Satış elemanı,

    - Kozmetik personeli,

    - Meyve ve sebze personeli,

    - Bölge taze gıda personeli,

    - Reyon görevlisi,

    - Beden işçisi,

    - Depo görevlisi/Ambar görevlisi,

    - Satış danışmanı,

    Şok marketler personel alımı kadroları şu şekilde:

        Bim personel alımında kadro dağılımı şu şekilde:

        Bim personel alımında kadro dağılımı şu şekilde:

        A101 personel alımında kadrolar şu şekilde:

            BİM-A101-ŞOK MARKET BAŞVURU ŞARTLARI!

            BİM, A101 ve Şok mağazalarında personel alımı başvurusu için şartlar neler;

            - T. C vatandaşı olmak,

            - En az ilk okul mezunu olmak,

            - Takım çalışmasına uyum sağlamak,

            - Erkek adayların askerliğini yapmış olması,

            - Kariyer hedefi,

            - Perakende satış sektöründe çalışmış olmak,

            - Sorumluluk sahibi, dikkatli ve dinamik çalışmak,

            - Hijyen ve temizlik kurallarına uymak,

            - Müşterilerin soru ve problemlerine çözüm bulmak,

            - Müşteriye kaliteli hizmet vermek ve güler yüzlü olmak,

            - Esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak,

            - Yoğun iş temposuna ayak uydurmak,

            - Mağaza ekibi ile satış hedeflerini yükseltmek, motivasyonu yüksek tutmak,

            A101 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

            BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

            ŞOK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
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            Haberler Memurlar BİM, ŞOK ve A101 İlanlar ve kadrolar İŞKUR adresinde yayınlanmaya başladı!