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    • Memurlar
    • 03.08.2020 09:20
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    • 09.08.2020 16:32
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    Belediyelere 4.000 TL maaşla ı başvuru şartları nedir?

    Belediye memuru ve belediye işçisi alımı için ilan yayımlayan belediyelerin yayımladıkları alım ilanlarına başvuru yapacak adaylardan talep edilen başvuru koşullarını ana başlıkları ile paylaşıyoruz. Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir.

    Belediyelere 4.000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuru şartları nedir?

    İkamet şartı var ama KPSS şartı yok! Belediyelere 4.000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları devam ediyor. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir. İşte detaylar takvim.com.tr'de

    Belediyelere 4.000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuru şartları

    Muğla Bodrum Belediyesi Personel Anonim Şirketi.05.08.2020

    https://media.iskur.gov.tr/39783/mugla-bodrum-belediyesi-personel-anonim-sirketi-05-08-2020.pdf

    Şırnak Balveren Belediyesi Per. San. Tic. Ltd. Şti. 07.08.2020

    https://media.iskur.gov.tr/40050/tekirdag-suleymanpasa-belediyesi-per-a-s-04-08-2020.pdf

    Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Per. A.Ş. 04.08.2020

    https://media.iskur.gov.tr/40050/tekirdag-suleymanpasa-belediyesi-per-a-s-04-08-2020.pdf
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