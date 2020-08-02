Belediyelere 4.000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuru şartları nedir?

İkamet şartı var ama KPSS şartı yok! Belediyelere 4.000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları devam ediyor. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir. İşte detaylar takvim.com.tr'de
Belediyelere 4.000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuru şartları
Muğla Bodrum Belediyesi Personel Anonim Şirketi.05.08.2020
https://media.iskur.gov.tr/39783/mugla-bodrum-belediyesi-personel-anonim-sirketi-05-08-2020.pdf
Şırnak Balveren Belediyesi Per. San. Tic. Ltd. Şti. 07.08.2020
https://media.iskur.gov.tr/40050/tekirdag-suleymanpasa-belediyesi-per-a-s-04-08-2020.pdf
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Per. A.Ş. 04.08.2020
https://media.iskur.gov.tr/40050/tekirdag-suleymanpasa-belediyesi-per-a-s-04-08-2020.pdf