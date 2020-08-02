Belediyelere 4.000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuru şartları nedir?

İkamet şartı var ama KPSS şartı yok! Belediyelere 4.000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları devam ediyor. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir. İşte detaylar takvim.com.tr'de