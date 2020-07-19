Yeni ve güncel zabıta ve itfaiye alım ilanları açıklandı! Son gün 27 Temmuz

Zabıta ve İtfaiye alım ilanları tekrar yayına çıktı. Bilindiği gibi pandemi dolayısı ile ilanlar kaldırılmıştı. Bu bağlamda 1 Temmuz itibariyle yeniden başlayacağı öne sürülen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı için detaylar, daha önce Resmi Gazete ve ilan.gov.tr üzerinden yayımlanmıştı. Farklı şehirlerde bulunan belediyeler tarafından en az lise mezunu zabıta ve itfaiye eri alınacağı açıklandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de