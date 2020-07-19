Yeni ve güncel zabıta ve itfaiye alım ilanları açıklandı! Son gün 27 Temmuz

Zabıta ve İtfaiye alım ilanları tekrar yayına çıktı. Bilindiği gibi pandemi dolayısı ile ilanlar kaldırılmıştı. Bu bağlamda 1 Temmuz itibariyle yeniden başlayacağı öne sürülen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı için detaylar, daha önce Resmi Gazete ve ilan.gov.tr üzerinden yayımlanmıştı. Farklı şehirlerde bulunan belediyeler tarafından en az lise mezunu zabıta ve itfaiye eri alınacağı açıklandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ALIM YAPACAK BELEDİYELER:
Başvuru sürecini ertelemiş ve yeniden aktif etmiş olan belediyeler: Aksaray Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesidir. Söz konusu bu belediyeler toplamda 455 zabıta memuru alımı ve itfaiye eri alımı yapacak.
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BAŞVURU TARİHİ VE İLANIN DETAYLARI:
Söz konusu belediyelerin ilanlarını güncellediklerini sizlerle paylaşmıştık. Başvuru süreci değişen ilanları aşağıda sizlere son başvuru tarihi itibari ile sunacağız. Başvuru için ilanları inceleyebilirsiniz.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 Memur Alımı
Başvuru Tarihleri: 17/07/2020 - 27/07/2020 tarihleri arasında.