20 Temmuz İŞKUR personel alım kadroları ve KPSS şartsız en az ilkokul mezunu ilanları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Bu anlamda KPSS şartı olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları için yoğun bir ilgi var. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BELEDİYELERE 20 TEMMUZ İŞKUR PERSONEL ALIMLARI
Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 21.07.2020 (TIKLA BİLGİ AL)
Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 20.07.2020 (TIKLA BİLGİ AL)
Zonguldak Ereğli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 21.07.2020 (TIKLA BİLGİ AL)
İzmir Güzelbahçe Beled.yesi Per. Ltd. Şti. 20.07.2020 (TIKLA BİLGİ AL)
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 23.07.2020 (TIKLA BİLGİ AL)
İzmir MERBEL İzmir Konak Belediyesi Tuzm San. Tic. .A.Ş. 22.07.2020 (TIKLA BİLGİ AL)
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi Tem. Taş. Tur. Per. Ltd. şti. 20.07.2020 (TIKLA BİLGİ AL)
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Per. A.Ş. 24.07.2020 (TIKLA BİLGİ AL)
Muğla Fethiye Belediye Hizm. Turz. Tic. A.Ş. 21.07.2020 (TIKLA BİLGİ AL)
Trabzon Yomra Belediyesi Per. Ltd. Şti. 19.07.2020 (TIKLA BİLGİ AL)
Aksaray Sağlık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 24.07.2020 (TIKLA BİLGİ AL)
Bartın Amasra Belediyesi Per. Ltd. Şti. 19.07.2020 (TIKLA BİLGİ AL)
Bitlis Mutki Belediyesi. Pers. Ltd. Şti. 23.07.2020 (TIKLA BİLGİ AL)
Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 24.07.2020 (TIKLA BİLGİ AL)
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