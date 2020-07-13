2020 yılı bekçi alımı e devlet başvuru ekranı kaç kişi alınacak?



BEKÇİ ALIMI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 bekçi alımlarının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bekçi alımları ile ilgili tarih belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, bekçilik alımına ilişkin "Çarşı ve mahalle bekçilerimiz gece devriyelerinde vatandaşlarımız ile iyi ilişkiler geliştirmiş, vatandaşımızın güvenini kazanmış, bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur. 2020 yılında 500 çarşı ve mahalle bekçisi, 172 kır bekçisi olmak üzere toplam 672 bekçi alınacak." dedi.