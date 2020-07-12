Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birisi olan BİM çeşitli iş kadroları için personel istihdamı sağlıyor. Mağaza elemanı, perakende satış elemanı, mağaza mal kabul personeli, taze gıda personeli, kasa reyon personeli gibi çeşitli kadrolara eleman alan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.ilanlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de