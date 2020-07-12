2020 yılı sözleşmeli er ve uzman erbaş onbaşı alımı için fırsat!

TBMM'ye bir kanun teklifi sunuldu. AK Parti tarafından hazırlanan "Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi " TBMM'ye sunuldu ve kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. AK Partili Mehmet Sait Kirazoğlu 'nun ilk imza sahibi olduğu kanun teklifi ile sözleşmeli er ile uzman erbaşlıkta değişiklik yapılması öngörüldü. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de