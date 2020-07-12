Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 13.07.2020 09:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.07.2020 15:05
    ABONE OL

    2020 yılı sözleşmeli er ve için fırsat!

    'ye bir kanun teklifi geldi ve uzman erbaş ile sözleşmeli er erbaş için düzenleme yapılacağı açıklandı. Söz konusu kanun teklifinde yeni alımlara dair cümle adayları sevindirdi. Söz konusu maddede yeni uzman erbaş ve sözleşmeli er alımının teşvik edileceği cümlesine yer verildi. Er ile erbaşlara hafta sonu izni ile akşam izinleri verilecek olması nedeniyle eksik olacak ve yeni alımlar yapılacak.

    2020 yılı sözleşmeli er ve uzman erbaş onbaşı alımı için fırsat!

    TBMM'ye bir kanun teklifi sunuldu. AK Parti tarafından hazırlanan "Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi " TBMM'ye sunuldu ve kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. AK Partili Mehmet Sait Kirazoğlu 'nun ilk imza sahibi olduğu kanun teklifi ile sözleşmeli er ile uzman erbaşlıkta değişiklik yapılması öngörüldü. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Başvurular 6 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

    Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

    BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

    ALIM YAPILACAK BRANŞLAR VE ARANAN NİTELİKLER

    Piyade, komando, tank, topçu, muhabere, istihkâm, ulaştırma, ikmal, bakım, sıhhiye, veteriner ve hava savunma gibi branşlarda yapılacak alımlar için genel şartları taşımanın yanı sıra, her branş için belirlenen farklı nitelikleri de karşılamak gerekiyor.
    Haberler Memurlar 2020 yılı sözleşmeli er ve uzman erbaş onbaşı alımı için fırsat!
    Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
    Tüm Memurlar Haberleri