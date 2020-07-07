2020 yılı Temmuz ayı ile birlikte personel ve memur alımları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün kamu ilan sayfası üzerinden ve Resmi Gazete 'de art arda ilanlar yayımlandı. Farklı kurumlar bünyesine personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı olmadan ve en az 50 KPSS puanı ile kamuya yapılan personel alımlarının başvuru detayları haberimizde. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Akdeniz Üniversitesi 25 Sürekli İşçi alıyor
Resmî Gazete Yayım Tarih: 01.07.2020
Başvuru Süresi:Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 06.07.2020 - 10.07.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Aranılan Nitelik ve Unvan: Büro Personeli, Tekniker
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 01.07.2020
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel istihdam edecek
Resmî Gazete Yayım Tarihi:01.07.2020
Başvuru Süresi: Başvuru Tarihi : 21.07.2020-10.08.2020 sinavbasvuru.sanayi.gov.tr
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 1.000 Erkek Öğrenci Alınacak
Başvuru Süresi: Başvurular 03 Temmuz-03 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 9 personel alıyor
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 06.07.2020
Son başvuru Tarihi: 27.07.2020
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden 4/B Sözleşmeli Personel Alım ilanı
Eleman Sayısı: 35
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 03.07.2020
Başvuru Süresi: Başvuru Tarihleri: 03.07.2020 – 10.07.2020 (mesai bitimine kadar)
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye eri alım ilanı
Eleman Sayısı: 126
Başvuru Süresi: 20/07/2020-29/07/2020 tarihleri arasında
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 25 Öğretim Görevlisi alıyor
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 30.06.2020
Son başvuru: 15.07.2020
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Meslek Lisesi Mezunu 227 Sürekli İşçi Alacak
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ön Lisans/MYO Mezunu 70 İşçi alacak
Ege Üniversitesi 310 Sözleşmeli Personel alacak
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 1.07.2020
Başvuru Süresi: İlanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
23 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
41 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ÇEMİŞGEZEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
37 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BÜYÜKMANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAR-BEL PERS.A.Ş 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
6 GEÇİCİ İŞÇİ (GARSON) ALACAK
ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
YENİCE (KARABÜK) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
IHLAMUR TERAS TURİZM 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
SUBAŞI (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAN AYANİS KALESİ KAZI BAŞKANLIĞI 20 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İNCESU İMAR EĞT.TİC. AŞ.19 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
OĞUZLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BULANCAK BETON A.Ş., 4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DİHİZ TURİZM A.Ş. 2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Memur Olmanın Avantajları Nelerdir?
Devlet memuru olmak birçok vatandaşın hayalidir. Kimi hayaline ulaşmak için gösterdiği çabalar sonrasında devlet memuru olmaya hak kazanırken kimi vatandaşlar ise bu hayalini gerçekleştiremez. Çalışma saatleri, günleri, memura tanınan haklar , izin günleri, aldıkları maaşa kadar çoğu kriter memur olmayı istemeye yeterlidir. 10, 12 saat veya vardiyalı sistemde çalışan diğer mesleklere göre memur saatleri sabah 8, akşam 4 ya da sabah 9, akşam 5 gibi olması memurluğu tercih etmeye en önemli faktördür. Hafta sonlarının tatil olması, yıllık izinler ve resmi tatiller devlet memuru avantajları arasında yer alır. Memurluk dışında başka işlerde çalışan kişilerin işveren tarafından işine son verilmesi durumunda çalışan kişinin ilerleyen yılları için planlama yapmasını zorlaştırırken devlet memurluğu yapanlar kolaylıkla işten çıkartılma, kovulma durumu yaşamazlar. Memurluğun gerektirdiği şekilde iş hayatlarını sürdürmeleri gerekir. Yüz kızartıcı suç işlenmez ise memuriyet hayatınıza emekli olana kadar devam ettirebilirsiniz.
Memur Alımında Mülakat Nedir?
KPSS Sınavı sonrasında internet üzerinden yapılan atamalar bir yana, eğer memur özel bir kurumun memuriyetine başvuru yapar ise, mülakat adı verilen seçme sistemi devreye girmektedir. Bu sistemde sınav sonrasında gerekli evraklar teslim edilir ve alınacak personel sayısına kadar kurulan seçme komisyonu tarafından adaylar sözlü sınava çağırırlar. Bu sınavda her ne kadar genel kültür ve mesleki bilgi gerektiren sorular sorulabilse de, asıl amaç kişinin devlet memurluğuna uygun olup olmadığının tespitidir. Komisyonlar konuşmasına, hitap tarzına, karakteristik özelliklerine göre mülakata giren adaylara puan verirler. İşte bu puanlar KPSS ve diğer notlar ile birleştirilerek kişinin esas puanı oluşturulur. Tüm yazılı sınavlardan 100 alan bir aday, başvurmuş olduğu meslek için uygun olmayabilir. İşte bu duruma mülakat sınavı ile karar verilmektedir.