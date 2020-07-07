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    • Memurlar
    • 07.07.2020 16:32
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    • 07.07.2020 16:33
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    yapılıyor! 2020 nelerdir?

    2020 yılı Temmuz ayı ile birlikte personel ve memur alımları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün kamu ilan sayfası üzerinden ve Resmi Gazete 'de art arda ilanlar yayımlandı. Farklı kurumlar bünyesine personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. puan şartı olmadan ve en az 50 KPSS puanı ile kamuya yapılan personel alımlarının başvuru detayları haberimizde. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Personel alımları başladı! 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir?

    Devlette istihdam edilmek üzere binlerce personel alımı yapılacak. Devlete memur olmak isteyen vatandaşlar; memur, sözleşmeli personel, işçi alım başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de


    Akdeniz Üniversitesi 25 Sürekli İşçi alıyor

    Resmî Gazete Yayım Tarih: 01.07.2020

    Başvuru Süresi:Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 06.07.2020 - 10.07.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

    Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

    Aranılan Nitelik ve Unvan: Büro Personeli, Tekniker

    Resmî Gazete Yayım Tarihi: 01.07.2020



    Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel istihdam edecek

    Resmî Gazete Yayım Tarihi:01.07.2020

    Başvuru Süresi: Başvuru Tarihi : 21.07.2020-10.08.2020 sinavbasvuru.sanayi.gov.tr

    Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 1.000 Erkek Öğrenci Alınacak

    Başvuru Süresi: Başvurular 03 Temmuz-03 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

    TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 9 personel alıyor

    Resmî Gazete Yayım Tarihi: 06.07.2020

    Son başvuru Tarihi: 27.07.2020

    Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden 4/B Sözleşmeli Personel Alım ilanı

    Eleman Sayısı: 35

    Resmî Gazete Yayım Tarihi: 03.07.2020

    Başvuru Süresi: Başvuru Tarihleri: 03.07.2020 – 10.07.2020 (mesai bitimine kadar)

    Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye eri alım ilanı

    Eleman Sayısı: 126

    Başvuru Süresi: 20/07/2020-29/07/2020 tarihleri arasında

    İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 25 Öğretim Görevlisi alıyor

    Resmî Gazete Yayım Tarihi: 30.06.2020

    Son başvuru: 15.07.2020

    Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Meslek Lisesi Mezunu 227 Sürekli İşçi Alacak

    Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ön Lisans/MYO Mezunu 70 İşçi alacak

    Ege Üniversitesi 310 Sözleşmeli Personel alacak

    Resmî Gazete Yayım Tarihi: 1.07.2020

    Başvuru Süresi: İlanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde.

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

    11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

    23 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

    41 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ÇEMİŞGEZEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

    37 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BÜYÜKMANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    KAR-BEL PERS.A.Ş 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    6 GEÇİCİ İŞÇİ (GARSON) ALACAK

    ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    YENİCE (KARABÜK) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    IHLAMUR TERAS TURİZM 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    SUBAŞI (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    VAN AYANİS KALESİ KAZI BAŞKANLIĞI 20 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İNCESU İMAR EĞT.TİC. AŞ.19 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    OĞUZLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BULANCAK BETON A.Ş., 4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    7 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    DİHİZ TURİZM A.Ş. 2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

    7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

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    Memur Olmanın Avantajları Nelerdir?

    Devlet memuru olmak birçok vatandaşın hayalidir. Kimi hayaline ulaşmak için gösterdiği çabalar sonrasında devlet memuru olmaya hak kazanırken kimi vatandaşlar ise bu hayalini gerçekleştiremez. Çalışma saatleri, günleri, memura tanınan haklar , izin günleri, aldıkları maaşa kadar çoğu kriter memur olmayı istemeye yeterlidir. 10, 12 saat veya vardiyalı sistemde çalışan diğer mesleklere göre memur saatleri sabah 8, akşam 4 ya da sabah 9, akşam 5 gibi olması memurluğu tercih etmeye en önemli faktördür. Hafta sonlarının tatil olması, yıllık izinler ve resmi tatiller devlet memuru avantajları arasında yer alır. Memurluk dışında başka işlerde çalışan kişilerin işveren tarafından işine son verilmesi durumunda çalışan kişinin ilerleyen yılları için planlama yapmasını zorlaştırırken devlet memurluğu yapanlar kolaylıkla işten çıkartılma, kovulma durumu yaşamazlar. Memurluğun gerektirdiği şekilde iş hayatlarını sürdürmeleri gerekir. Yüz kızartıcı suç işlenmez ise memuriyet hayatınıza emekli olana kadar devam ettirebilirsiniz.

    Memur Alımında Mülakat Nedir?

    KPSS Sınavı sonrasında internet üzerinden yapılan atamalar bir yana, eğer memur özel bir kurumun memuriyetine başvuru yapar ise, mülakat adı verilen seçme sistemi devreye girmektedir. Bu sistemde sınav sonrasında gerekli evraklar teslim edilir ve alınacak personel sayısına kadar kurulan seçme komisyonu tarafından adaylar sözlü sınava çağırırlar. Bu sınavda her ne kadar genel kültür ve mesleki bilgi gerektiren sorular sorulabilse de, asıl amaç kişinin devlet memurluğuna uygun olup olmadığının tespitidir. Komisyonlar konuşmasına, hitap tarzına, karakteristik özelliklerine göre mülakata giren adaylara puan verirler. İşte bu puanlar KPSS ve diğer notlar ile birleştirilerek kişinin esas puanı oluşturulur. Tüm yazılı sınavlardan 100 alan bir aday, başvurmuş olduğu meslek için uygun olmayabilir. İşte bu duruma mülakat sınavı ile karar verilmektedir.
    Haberler Memurlar Binlerce personel alımı yapılıyor! Kamu kurumları ve vakıf üniversiteleri 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir?
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