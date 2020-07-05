6 Temmuz güncel kamu ilanları: Kamuya en az ilkokul mezunu adaylar arasından memur personel ve işçi alımı yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel kamu ilanları haberimizde. İşte KPSS şartsız 50 KPSS puanı ile 20 bin memur personel alımı başvuru şartları takvim.com.tr'de
GÜNCEL KAMU İŞ İLANLARI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurularda, aşağıdaki kamu kurumlarına personel, memur ve işçi alımı yapıldığı bildirildi:
TÜM KAMU İLANLARI 5 TEMMUZ 2020
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
3 Temmuz
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
35 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
BİLGEM 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İPTAL İLANI YAYIMLADI
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTME -İPTAL VE EK KADRO İLANLARI YAYINLANDI
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU
24 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCISI ALACAK
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MİMAS A.Ş. 1 BEKÇİ ALACAK
NAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
48 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
HASANKADI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HASBEL TEMİZLİK LTD.ŞTİ.,2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MATAŞ MALTEPE TİC. A.Ş 2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FATBEL A.Ş.,9 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TEŞVİKİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BULANCAK BETON ENERJİ A.Ş., 2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
TEPECİK (KÜTAHYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
12 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FALEZ ÇEVRE YÖN.A.Ş., 4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İZDOĞA A.Ş.,1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
2 Temmuz
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ÇİNE TEPECİK HÖYÜĞÜ KAZI BAŞKANLIĞI 15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
43 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MÜHENDİS ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR İLİ NİF DAĞI KAZISI BAŞKANLIĞI 15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİMTAŞ 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
27 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇİPAŞ ÇİNE A.Ş. ,2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
73 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4 ESKİ HÜKÜMLÜ ALACAK
AĞAÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TEKMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BESAŞ 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
AMASYA İL ÖZEL İDARESİ
AMASYA MADEN A.Ş. 17 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK
1 Temmuz
MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
71 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
EGE ÜNİVERSİTESİ
307 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
FIRAT KALKINMA AJANSI
6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İPTAL İLANI YAYIMLADI
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
25 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
YENİŞEHİR (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YESAŞ 5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 MEMUR ALACAK
YENİKENT (KÜTAHYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MUHASEBECİ ALACAK
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ
300 ERKEK ÖĞRENCİ ALACAK
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
1000 ERKEK ÖĞRENCİ ALACAK
İZMİR DENİZ İŞLETMEC İLİĞİ NAKLİYE VE TUR.TİC.A.Ş.
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
30 Haziran
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
9 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
70 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
227 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTME İLANI YAYINLANDI
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
126 İTFAİYE ERİ ALACAK
EDREMİT (BALIKESİR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
71 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
LABRANDA KAZI BAŞKANLIĞI 8 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
MAZIDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
18 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
YENİŞEHİR (MERSİN) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KAYIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZKAYIHAN LTD. ŞTİ., 4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
29 Haziran
YENİCE (KARABÜK) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
IHLAMUR TERAS SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
2 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
32 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
26 Haziran
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
126 İTFAİYE ERİ ALACAK
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
82 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI 31STAJYER SANATÇI ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
15 UZMAN / UZMAN YRD. ALACAK
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İZMİR BİYOTIP VE GENOM MERKEZİ 2 VETERİNER HEKİM ALACAK
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
25 Haziran
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
37 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK