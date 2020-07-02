Başvuranlara 9 ay sigortalı iş ve 2300 TL müjdesi var!

İŞKUR iş ilanları ile birlikte işsiz vatandaşlara iş sağlamak için çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyor. İŞKUR tarafından hayata geçirilen Toplum Yararına Program TYP son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞSİZLİK MAAŞININ MİKTARI NE KADARDIR?
İşsizlik maaşının miktarının belirlenmesinde sigortalı işsizin hizmet akdinin feshedilmesinden önceki son dört aylık geliri üzerinden hesaplama yapılır. Buna göre; işsizlik maaşı günlük ortalama brüt kazancın %40'ı kadardır. Aynı şekilde verilecek olan işsizlik maaşı asgari ücretin %80'ini geçemez.
Son 4 ay asgari ücret ile çalışan; 1.168,27 TL
Son 4 ay 3.500 TL ücret ile çalışan; 1.389,37 TL
Son 4 ay 6.000 TL ücret ile çalışan; 2.336,53 TL
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin olduğu yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
TYP SÜRESİ NE KADAR?
Toplum yararına Program (TYP) uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır.
İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TYP İŞ İLANLARI VE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
İŞKUR tarafından uygulanan programa başvurular İŞKUR ofislerinden şahsen ya da İŞKUR e-şube ile online olarak gerçekleştirilir. Başvuran kişilerin ilgili kurumun belirlediği şartlara uygun olması gerekir. Kişilerin İŞKUR'a kayıtlı olan işsizler arasında yer alması gerekir. Başka bir ifadeyle; başvuru sahiplerinin İŞKUR sisteminde iş arayan kaydı olmalıdır.
Başvurusunu iletecek kişilerin 18 yaşını tamamlamış olmaları şarttır.
Vatandaşların emekli veya malul aylığı olmamalıdır.
Kişilerin açıköğretim ve açık lise hariç olmak üzere öğrenci olmaması gerekir.