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    • 11.08.2020 11:57
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    Şehir hastaneleri sınavsız en az lise mezunu personel alımı yapıyor

    Şehir Hastanelerine personel alımı ile ilgili olarak bir kariyer sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre Şehir hastaneleri için personel alımları yapılacak. Farklı illerde yeni açılan şehir hastanelerine sınavsız personel alımı yapılacak. Şehir hastaneleri bünyesine yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınıyor.

    Şehir hastaneleri sınavsız en az lise mezunu personel alımı yapıyor

    Hastanelere hizmet veren yüklenici firmalar bünyesinde istihdam edilecek adaylar şehir hastanelerinde çalıştırılacak. Şehir hastaneleri bünyesine yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Uzman Personel

    -Lisans mezunu (tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun),
    -En az 5 yıl hastane tecrübesi bulunan,
    -Kurumsal kültürü benimsemiş ve profesyonel imaja sahip,
    -Takım çalışmasına önem veren,
    -Problem çözme konusunda yetenekli, yaratıcı ve sonuç odaklı,
    -İletişim ve koordinasyon yeteneği kuvvetli, liderlik becerilerine sahip,
    -Sunum ve raporlama becerisi gelişmiş,
    -MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen,
    -Seyahat engeli bulunmayan,
    -Tercihen iyi derecede İngilizce bilgisi olan,
    -Askerlikle ilişiği olmayan

    Mikrobiyoloji Uzmanı

    Tıp alanında Lisans yada Yüksek Lisans Mezunu, Hemşirelik Lisans Mezunu, Hastane Yönetimi Bölümlerinden Mezun
    Ameliyathane, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon konusunda tecrübeli,
    Yöneticilik yapabilecek,
    İletişim becerisi kuvvetli,
    Ekip çalışmasına yatkın, ekip yönetimi konusunda deneyimli,
    Kamu ve Özel Hastanecilik süreçlerine hakim,
    Sterilizasyon Yöneticisi

    Tercihen Lise ve Lisans Sağlık Mezunu ,Hemşirelik lisans mezunu, / Hastane Yönetimi Bölümlerinden Mezun
    Ameliyathane, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon konusunda tecrübeli ve tecrübesiz,
    Yöneticilik yapabilecek,
    İletişim becerisi kuvvetli,
    Ekip çalışmasına yatkın, ekip yönetimi konusunda deneyimli,

    BAŞVURU

    Şehir hastaneleri bünyesine yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.

    https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=%C5%9Fehir%20hastane
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