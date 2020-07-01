Şehir hastaneleri sınavsız en az lise mezunu personel alımı yapıyor

Uzman Personel

-Lisans mezunu (tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun),

-En az 5 yıl hastane tecrübesi bulunan,

-Kurumsal kültürü benimsemiş ve profesyonel imaja sahip,

-Takım çalışmasına önem veren,

-Problem çözme konusunda yetenekli, yaratıcı ve sonuç odaklı,

-İletişim ve koordinasyon yeteneği kuvvetli, liderlik becerilerine sahip,

-Sunum ve raporlama becerisi gelişmiş,

-MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen,

-Seyahat engeli bulunmayan,

-Tercihen iyi derecede İngilizce bilgisi olan,

-Askerlikle ilişiği olmayan