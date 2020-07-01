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    • 05.08.2020 14:22
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    Temmuz ilanları: ve ilan tarihi!

    Temmuz ayı personel alımı ilanları yayınlandı. Yeni Toplum Yararına Programı kapsamında alımlar yapılacak. Alımlar hangi şehirler ve ne gibi şartlarda alınacak. Son başvuru tarihi olarak 4 Temmuz 2020 ilan edilmiştir. genelinde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2020 İŞKUR TYP personel alımı ilanı yayımlandı.

    İŞKUR TYP Temmuz ilanları: TYP yeni ilanlar ile personel alımı yayınladı

    İŞKUR TYP Temmuz ayı ilanları merakla bekleniyordu. Bu anlamda adayların merakını giderecek bir gelişme yaşandı. İŞKUR TYP Temmuz ayı ilanları Sinop, Edirne, Çanakkale ve Antalya şehirleri yapacak. Ağırlıklı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü bu alımları yapacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    BAŞVURU TARİHLERİ, İLLER VE TYP NUMARALARI

    - Erzurum: Başvurular 05.07.2020 tarihinde sona erecek. TYP No: 289210

    - Sinop: Başvurular 04.07.2020 tarihinde sona erecek. TYP No: 289208

    - Edirne: Başvurular 04.07.2020 tarihinde sona erecek. TYP No: 289408

    - Çanakkale: Başvurular 04.07.2020 tarihinde sona erecek. TYP No: 289310

    - Hatay: Başvurular 05.07.2020 tarihinde sona erecek. TYP No: 289211

    - Adana: Başvurular 05.07.2020 tarihinde sona erecek. TYP No: 289214

    - Antalya: Başvurular 04.07.2020 tarihinde sona erecek. TYP No: 289209 - 289308 - 289309 - 289311

    - Kilis: Başvurular 05.07.2020 tarihinde sona erecek. TYP No: 289212

    YÜKLENİCİ SORUMLULUKLARI

    Katılım şartları ve diğer tüm şartlara ilişkin bilgi ve belge kontrolünden yüklenicinin sorumlu olduğuna ve yüklenicinin bu sorumluluğunu yerine getirmemesinden dolayı oluşabilecek her türlü fazla veya yersiz ödemenin yükleniciden yasal faizi ile birlikte tahsil edileceğine dair hüküm getirilmiştir.

    Yüklenicinin katılımcılar için vergi ve sosyal güvenliğe ilişkin ödemeleri ilgili kurumlara yapmaması durumunda yükleniciye süreli ihtarda bulunulacağına, verilen süre içerisinde ilgili ödemelerin yapılmaması durumunda yüklenici kurum ile düzenlenen tüm TYP'lerin sonlandırılarak yüklenici ile otuz altı ay süreyle bu yönetmelik kapsamında kurs ve programlar düzenlenmeyeceğine ilişkin hüküm getirilmiştir.

    TYP'lerde yüklenici kuruma yapılan ödemelerden yüklenici kurum gerekli ödemeleri yaptıktan sonra fazla tutar kalması halinde, söz konusu tutarın Kuruma iade edilmesi gerektiğine dair hüküm getirilmiştir

    İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2020 İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
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