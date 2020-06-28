İŞKUR tarafından belediyelere personel alım ilanları yayımlandı. Bu anlamda KPSS şartı olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları için yoğun bir ilgi var. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
İŞKUR en az ilkokul mezunu belediyelere kamu personeli alımı
Rize İyidere Belediyesi Personel Limited Şirketi.29.06.2020
Antalya Kemer Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.06.2020
İzmir Karaburun Belediyesi Personel Ltd. Şti.30.06.2020
Muğla Fethiye Belediye Hizmetleri Turizm ve Tic.A.Ş.29.06.2020
Muğla- ULA BELEDİYESİ PERSONEL LTD.ŞTİ 30.06.2020
Adana Feke Belediyesi Personel Hizm.Ltd.Şti.30.06.2020
Balıkesir Gönen Belediyesi PersonelA.Ş.30.06.2020
Zonguldak Elvanpazarcık Belediyesi Lmt Şti.29.06.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 29.06.2020
Yalova Belediyesi Per. A.Ş. 28.06.2020
Balıkesir Gönen Belediyesi PersonelA.Ş.30.06.2020
Zonguldak Elvanpazarcık Belediyesi Lmt Şti.29.06.2020
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Personel Limited Şirketi.30.06.2020
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İŞKUR PERSONEL ALIM LANLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından yoksun olmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıyor olmak.