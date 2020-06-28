İŞKUR üzerinden 755 çağrı merkezi operatörü alınıyor!

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Başvuru Şartları

Özel sektör kurumları tarafında Türkiye'nin birçok ilinde yayınlanan ilanlar kapsamında toplamda 755 çağrı merkezi operatörü alımı gerçekleştirilecek olup adayların sağlaması gereken birtakım başvuru şartları da bulunmaktadır. Bu noktada sağlanması gereken genel başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yoksun olmamak, medeni hakları kullanma yoksunluğu bulunmamak, emekli olmamak, İŞKUR'a kayıtlı olmak şartlarını sağlaması istenmektedir. Bunun yanı sıra adayların ilgili yaş aralığında olmak, ilgili il ya da ilçede ikamet ediyor olmak, istenilen öğrenim derecesine sahip olmak başvuru şartlarını sağlaması istenmektedir.