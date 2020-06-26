İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BAKAN SOYLU'DAN BEKÇİ ALIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Bakan Soylu, "Bekçiler, 1966'dan beri kimlik soruyor. Yönetmeliği var, soruyor ama polisin bir takım yaptıklarını yapamaz bekçi. Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk, 1500 kadar kadromuz var ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz böyle bir kadro açma kararında bulunursa, 40 bin rakamına belki tamamlayabiliriz." dedi.
2 BİN KİŞİLİK YEDEK BEKÇİ ALIMI BEKLENİYOR!
Adayların, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve mahalle bekçilerinde yedek bekçi alımı kontenjanından alınması konusunda İçişleri Bakanlığından talepleri vardı. Bakan Soylu'nun bu konudaki açıklaması bekçi alımlarında yedek kontenjandan istihdam olmayacağı anlamına geldi. Daha önce yapılan açıklamalarda 2020 yılında 10.000 kişilik kontenjanı ayrılacağı ifade edilmişti. Bunların 8.000 kişisi başvurularının tamamlanıp istihdamı sağlandı. Kalan 2000 kontenjan için ne zaman alım yapılacağı merak konusu oldu.