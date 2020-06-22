İŞKUR personel alımları devam ediyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunları için iş fırsatları İŞKUR üzerinden yayınlanıyor. Ayrıca TYP kapsamında süreli ve süresiz iş ilanları da mevcut. Peki İŞKUR personel alımı başvuruları nasıl yapılır?



2020 TEMİZLİK GÖREVLİSİ İLANLARI

* Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi temizlik görevlisi ilanı (İlan şartlarını taşıyan adaylar; 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında) ilan için tıklayınız...

* Sağlık Bakanlığı 250 sürekli işçi alacak... İlan için tıklayınız...

İŞKUR İŞ İLANLARI SAYFASI

İŞKUR anasayfası üzerinde yer İŞ İLANLARI bölümüne tıklayınız.

İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?

İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.

İŞKUR TYP Arama Sayfası için tıklayınız

TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

- İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),