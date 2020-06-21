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    • 22.06.2020 09:34
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    • 28.06.2020 10:40
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    22 Haziran bugünün kamu ilanları: 50.616 personel alımı için açıklama

    Ülkemizde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla insanı esas alan bir yaklaşımla kapsayıcı istihdam politikaları geliştirmek amacıyla kurulan , işsizlikle mücadele eden en etkili kurumdur. Sosyal politikalar kapsamında işsizlik oranını düşürmek ve vatandaşların iş imkanlarına kolaylıkla kavuşmasına yardımcı olmak maksadıyla çalışmalarını yürüten kurum, günlük, aylık veya dönemsel olarak çeşitli sektörlere dair iş ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor.

    İŞKUR 21 Haziran bugünün kamu ilanları: 50.616 personel, işçi ve memur alımı

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemine kayıt olan vatandaşlar devamlı olarak yayınlanan güncel iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ederek ilgili yerlere başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. İŞKUR tarafından istihdama katkıda bulunmak için resmi web sitesi üzerinden iş iş ilanları yayınlanıyor.

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    21 HAZİRAN İŞKUR İŞ İLANLARI

    İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?

    İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.

    Kuruma kayıt sırasında vatandaşların beyanı esas alınır. Bu nedenle gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girilmesi önemli bir unsurdur. Özgeçmişte eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kayıt aktif hale getirilmez. Aynı zamanda gerçek dışı yapılan beyanlar kurum hiçbir şekilde mesul tutulmaz.
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