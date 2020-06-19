İnfaz koruma memuru ilanlarında, asgari olarak erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm boy şartı aranıyor. Adalet Bakanlığına bağlı olarak devlet memuru sıfatıyla görev yapan infaz koruma memurlarının bazı diğer şartları da taşımaları gerekiyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
CTE İKM YAŞ ŞARTI NEDİR?
İKM alımında yaş şartı diğer ilanlara göre biraz farklıdır. İlana başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranır. Yaş üst sınırda ise alımın yapıldığı yıl değil KPSS 'nin yapıldığı yıl dikkate alınır.
Yani bir kişi İKM alımına başvuru yapacaksa bu kişinin KPSS 'ye girdiği tarihteki yaşı dikkate alınır. Aday şimdi 30 yaşını geçmişse bile 2018 yılında yapılan KPSS 'de 30 yaşından küçükse ilana başvuru yapabilir. Bu nedenle bu sene yapılacak İKM alımına 01 Ocak 1988 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecek.
EN AZ LİSE MEZUNU
İnfaz Koruma memuru alımında adaylarda en az lise mezunu olma şartı aranır. Lise , ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından infaz koruma alımı yapılır.
KPSS PUAN ŞARTI
İlana başvuru yapacak adayların 2018 yılı KPSS 'ye girmiş ve en az 70 almış olması şartı aranır.
İnfaz Koruma Memuru Şartları Nelerdir?
Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru (gardiyan) alım ilanlarının genel şartları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- 30 yaşını aşmamış olmak
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak
- En az lise diplomasına sahip olmak
- Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak
- Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak
- KPSS'den en az 70 puan almış olmak
- Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak