Ülkemizde birçok vatandaşımızı iş sahibi yapan İŞKUR, yeni bir ilan yayınladı. Huzurevlerine personel alımı için yayınlanan bu ilanlara göre en az ilkokul mezunu kişilerin sınavsız bir şekilde alımları yapılacak. Huzurevlerine sınavsız personel alımı şartları belli oldu. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ederek ilgili yerlere başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. İŞKUR tarafından istihdama katkıda bulunmak için resmi web sitesi üzerinden iş iş ilanları yayınlanıyor. İş arayan vatandaşlar, kendilerine uygun olarak düşündükleri ilanlara tıklayarak detayları görüntülüyor ve başvurularını yapabiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
Başvurular İŞKUR Resmi İntenet Adresinden Yapılacak
İŞKUR'un huzurevlerine personel alımı için yayınladığı ilana başvurmak isteyen adaylar, başvurularını yalnızca intenet üzerinden yapabilecekler. İşe başvurmak isteyenlerin aşağıdaki adresten gelişmeleri takip etmeleri gerekmektedir. İşte o adres:
https://esube.iskur.gov.tr
Bu adrese girdiğinizde karşınıza bir panel çıkacaktır. Bu panelde ''İş arayan'' kısmından giriş yapın. İŞKUR şifreniz yoksa e-devlet kısmından da giriş yapabilirsiniz. Girdiğiniz panelde ''İş ilanları'' kısmı karşınıza çıkacaktır. Buraya tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir panel çıkacaktır. Bu ekranda ''İşyeri Ünvanı'' diye bir kısım karşınıza çıkacak. Buradaki boşluğa ''Huzurevi'' yazarak ara butonuna basarsanız ilanlar karşınıza çıkacaktır.
İŞKUR Huzurevlerine Personel Alımı Başvuru Şartları
İŞKUR, huzurevlerine alacağı personelleri sınavsız bir şekilde almaktadır ancak bazı şartlar aramaktadır. Bu şartlar;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,millî savunmaya karşı suçlar,Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,zimmet,irtikâp,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak..
Kamu haklarını kullanmaktan mahrum olmamak,.
Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
Başvuru yapacak erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.
İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.
İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;
Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.
• İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).