Ülkemizde birçok vatandaşımızı iş sahibi yapan İŞKUR, yeni bir ilan yayınladı. Huzurevlerine personel alımı için yayınlanan bu ilanlara göre en az ilkokul mezunu kişilerin sınavsız bir şekilde alımları yapılacak. Huzurevlerine sınavsız personel alımı şartları belli oldu. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ederek ilgili yerlere başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. İŞKUR tarafından istihdama katkıda bulunmak için resmi web sitesi üzerinden iş iş ilanları yayınlanıyor. İş arayan vatandaşlar, kendilerine uygun olarak düşündükleri ilanlara tıklayarak detayları görüntülüyor ve başvurularını yapabiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.