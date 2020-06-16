Bekçi alımı başvuru yapma ekranı! Bekçi alımı başlıyor?

EGM 2020 bekçi alımı için araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Bu anlamda bekçi alımı başvuru şartları en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Koronavavirüs nedeniyle birçok devlet kurumunda olduğu gibi EGM bünyesinde olan bekçi alımları da sekteye uğradı.

Bekçi Başvuruları Nasıl Yapılır?

Ön başvuru :

www.pa.edu.tr adresine giriniz.

Bu aşamadan sonra e-devlete yönlendirileceksiniz.

T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapınız.

Başvurunuzu tamamlayınız.

Başvurudan sonra sınav ücretinin yatırılması gerekiyor.

BEKÇİLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Bekçilerin çalışma saatleri ve maaş tutarları herkes tarafından merak edilen konulardan bir tanesi olmuştur. Bekçi olabilmek için gerekli şartlar arasında lise ve dengi okullardan mezun olmak gerektiğini söylemiştik. Maaşlar da eğitim durumlarına göre belirlenmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü' ne bağlı olarak faaliyet gösterecek olan 2020 yılı bekçilerin maaşları;

Lise ve dengi mezun olan bekçilerin maaşları aylık : 4.527 TL

Lisans mezunu olan bekçilerin maaşları aylık : 4.534 TL

Maaşlar görev yapılan şehirlere göre değişiklik gösterebileceği gibi, ek ödeme tutarları da eklendiğinde artmaktadır. Bekçiler çocukları ve eşleri için de ödenek alabilmektedir. Ayrıca maaşları enflasyon oranlarına göre artış göstermektedir.

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Görev saatleri de bulunulan ile ve görev yerine göre değişiklik gösteriyor. Bekçiler görevlerini gece icra ediyor. Sabah saatlerinde ise mesaileri sona eriyor.

Göreve başlama : 18:00 – 19:00 saatleri arasında bekçiler görevlendirdikleri bölgelerde mesailerine başlıyorlar.

Görev bitiş : 06:00 – 07:00 saatleri arasında da görevleri bitiyor.

Akşam üstü görevlerine başlayan gece bekçileri günün aydınlanması ile mesailerini bitirerek dinlenmeye çekilirler.