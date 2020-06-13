İŞKUR'dan güzel haber! Duyuru geldi Türkiye geneli 43 bin personel alımı başvuru şartları nedir?

Normalleşmenin başlamasının ardından İŞKUR üzerinden art arda ilanlar da yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda , Türkiye genelinde kamu ve özel sektör bünyesine 43200 personel alınacağına yer verildi. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ÖZEL İŞYERLERİ VE KAMU
Yayımlanan ilanlara baktığımızda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar bünyesine işçi personel ve memur alımı yapıldığı görüldü. Türkiye genelinde şehirlere yapılan personel alımlarının detayları şu şekilde:
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KAMU İŞ İLANLARI
İŞKUR üzerinden yayımlanan belediye ve kamu kuruluşları iş ilanları şu şekilde:
Ankara Türksat Uydu Haber. Kablo TV Ve İşl. A.Ş. 31.07.2020
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV İşl. A.Ş. 31.07.2020
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Tic. A.Ş. 20.06.2020
Ankara TÜBİTAK BİLGEM Personel Alımı 17.06.2020
Antalya TÜBİTAK TUG Pers. Alımı 18.06.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM SPKY 22.06.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 13.06.2020
Tekirdağ Saraykent Turz. Per. Hizm. Tic. Ltd. şti. 13.06.2020
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı 15.06.2020
Karaman Gaferiyat İns. Kayn. Tur. İşl. San. Tic. Ltd. Şti. 15.06.2020
Zonguldak Kilimli Belediyesi Per. A.Ş. 16.06.2020
Muğla Milas Belediyesi Emek Per. Turz. Tic. San. A.Ş. 15.06.2020
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Per. A.Ş. Proje ve Finans Uzmanı 19.06.2020
Çanakkale Gelibolu Kent Hiz. İnş. Tur. Eğt. San. Tic. A.Ş. 16.06.2020
Çanakkale Küçükkuyu Kent Hiz. San. Tic. A.Ş. 13.06.2020
Afyonkarahisar Düzağaç Taş. Petr. Ürün. Tem. İnş. Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 16.06.2020
Karaman Akçaşehir Belediyesi Per. Ltd. Şti. 20.06.2020
Burdur Tefenni Belediyesi Personel Ltd. Şti. 15.06.2020
Muğla Marmaris Belediyesi Per. A.Ş. 14.06.2020
İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 13.06.2020
Tunceli Un ve Unlu Mamül. Tan. Sat. Beton Parke İnş. Nak. Tem. Tic. San. A.Ş. 15.06.2020
Aydın Magnesia Kazısı Başkanlığı 15.09.2020
Muğla Beçin Kalesi Kazı Başkanlığı 30.06.2020
Hatay DEFTUR San. Kült. Özel Eğt. Spor Tic. A.Ş. 19.06.2020
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 30.06.2020
Giresun Espiye Enerji İnş.Nak.Taah.Hayv.Sos. Hiz. San Tic.. A.Ş.. 13.06.2020
Kayseri Melikgazi Belediyesi Temel İihtiyaç Mad.San.Tic.İşlt.A13.06.2020
İzmir izelman Gen.Hiz.Otopark.Özel Eğit.İtfaiye.Sağ.Hiz.Tic.A.ş.14.06.2020
İzmir izelman Gen.Hiz.Otopark.Özel Eğit.İtfaiye.Sağ.Hiz.Tic.A.ş.17.06.2020
İzmir Mimas Bel. Gıda Turzm. İnş. İth. San. Tic. A.Ş.13.06.2020
Yalova YABELTAŞ San. Tic. A.Ş. 15.06.2020
Kocaeli BELDE A.Ş. 15.06.2020
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizm. San. Tic. A.Ş. 13.06.2020
Mersin MUTİŞ Gıda Tar. Hayv. Tic. San. Ltd. Şti. 13.06.2020
Tokat Yeşilyurt Musa Köy tem. Tar. Per. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 13.06.2020
Bursa KESBELTAŞ Tic. A.Ş. 16.06.2020
Muğla Ula Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.06.2020
Muğla Dalbel Günübirlik Turz. Hizm. İşl. Tes. Tic. A.Ş. 13.06.2020
Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Hafr. Pet. Tic. Ltd. Şti. 17.06.2020
İzmir İBB Grandplaza Gıda Turz. İşl. A.Ş. 13.06.2020
Afyonkarahisar Erkmen Hanımeller Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti. 16.06.2020
İzmir İZELMAN Gen. Hiz. Otopark Tic. A.Ş. 18.06.2020
Aydın Koçarlı Menderes Gıda Turizm ve Eğlence A.Ş. 16.06.2020
Adana Seyhan İmar İnş. Kültür Sağlık Tic. A.Ş. 14.06.2020
Kırklareli İnece Belediyesi Per. Ltd. Şti. 19.06.2020
Zonguldak Kdz. Ereğli Blediyesi Per. Ltd. Şti. 19.06.2020
Muğla Fethiye Belediye Hizm. Turz. Tic. A.Ş. 16.06.2020
Kütahya Hisarcık SYDV .22.06.2020
Çanakkale Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği Per. Ltd.Şti 18.06.2020
Yalova Kadıköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 19.06.2020
Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 19.06.2020
Çorum Beltaş Enerji Ulaşım Eğt. Spor ve İnş. Hizm. A.Ş. 15.06.2020
Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 19.06.2020
Ankara Ayaş Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.06.2020
Amasya Maden Tur. Teks. Tar. Ürün. San. Tic. A.Ş. 15.06.2020
Antalya Falez Çevre Yön. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 15.06.2020
Antalya Falez Çevre Yön. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 14.06.2020
Karabük Safranbolu SYDV 19.06.2020
Ankara PURBEL Pursaklar Sos. Hizm. Ltd. Şti. 15.06.2020
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı 30.06.2020
Aydın Sultanhisar SYDV 19.06.2020
Samsun Bafra Belediyesi Per. A.Ş. 15.06.2020
Karaman Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.06.2020
Kocaeli BEKAŞ A.Ş. 15.06.2020
Kocaeli BEKAŞ A.Ş. 16.06.2020
Samsun Ayvacık Tur. İmar İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 17.06.2020
Sinop Merkez KHGB 15.06.2020
Antalya Kemer Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.06.2020
Siirt Belediyesi Per. A.Ş. 14.06.2020
Tokat Üzümören Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.06.2020
Kocaeli TÜBİTAK MAM 06.07.2020
Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 15.06.2020
Bursa Gürsu Modern A.Ş. 15.06.2020
Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 15.06.2020
Muğla Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanlığı 15.06.2020
Mersin Bozyazı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.06.2020
ÖZEL SEKTÖR İŞ İLANLARI
İŞKUR üzerinde yayımlanan özel sektör iş ilanlarına baktığımızda ise toplamda 42 bin 948 personel alımı yapıldığı görüldü. İŞKUR sayfası ilan kısmında alım sayısı şu şekilde verildi:
Meslek Açık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel) 7406
Temizlik Görevlisi 1008
Makineci (Dikiş) 940
Satış Danışmanı / Uzmanı 887
Ön Muhasebeci 870
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 770
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 663
Konfeksiyon İşçisi 653
Şoför-Yük Taşıma 533
Garson (Servis Elemanı) 508
Elektrikçi (Genel) 456
Ambar/Depo Görevlisi 433
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 429
Kasiyer 407
Dokuma Konfeksiyon Makineci 375
Aşçı 326
CNC Torna Tezgahı Operatörü 325
Depo İşçisi (Elleçleme) 318
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 313
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 301
Paketleme işçisi 296
Reyon Görevlisi 287
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 285
Forklift Operatörü 285
Pazarlamacı 266
Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 250
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 242
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 235
Kurye 233
Güvenlik Görevlisi 232
Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 232
Makine Mühendisi 231
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 228
Sekreter 226
Muhasebeci 209
Kalite Kontrolcü 202
Beden İşçisi (Temizlik) 195
Büro Memuru (Genel) 194
Tır-Çekici Şoförü 193
Kamyon Şoförü 183
Grafik Animasyoncu 182
Elektrik Teknisyeni 173
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 172
Bulaşıkçı (Stevard) 172
Düz Dikiş Makineci 172
Makine Montaj İşçisi 172
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 171
Aşçı Yardımcısı 166
Motosikletli Kurye 159
Bisküvi İmalat İşçisi 154
Plastik Mamuller İmal İşçisi 153
Deri Konfeksiyon Makinecisi 150
Sevkiyat Görevlisi 148
CNC Freze Tezgahı Operatörü 147
Mermer İşçisi 147
Mekanik Bakım Onarımcısı 143
Hemşire 142
Muhasebe Meslek Elemanı 142
Satış Temsilcisi / Plasiyer 142
Mobilya Montajcısı 138
Mutfak Görevlisi 138
Marangoz 136
Ahşap Mobilya İmalatçısı 133
Depo Sevkiyat Sorumlusu 132
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 129
Giysi Tadilatçısı 125
Beden İşçisi (İnşaat) 120
Makine Teknikeri 119
Metal Mamuller Montaj İşçisi 119
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 118
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 116