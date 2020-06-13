İŞKUR'dan güzel haber! Duyuru geldi Türkiye geneli 43 bin personel alımı başvuru şartları nedir?

Normalleşmenin başlamasının ardından İŞKUR üzerinden art arda ilanlar da yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda , Türkiye genelinde kamu ve özel sektör bünyesine 43200 personel alınacağına yer verildi. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de