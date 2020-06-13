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    • Memurlar
    • 14.06.2020 02:43
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    • 14.06.2020 02:43
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    'dan güzel haber! Duyuru geldi geneli 43 bin personel alımı başvuru şartları nedir?

    tarafından personel alımı için yeni ilanlar yayımlandı. İŞKUR resmi internet sitesinde ilan sayısı 43 bini geçti. ' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    İŞKUR'dan güzel haber! Duyuru geldi Türkiye geneli 43 bin personel alımı başvuru şartları nedir?

    Normalleşmenin başlamasının ardından İŞKUR üzerinden art arda ilanlar da yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda , Türkiye genelinde kamu ve özel sektör bünyesine 43200 personel alınacağına yer verildi. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
    İŞKUR'dan güzel haber! Duyuru geldi Türkiye geneli 43 bin personel alımı başvuru şartları nedir?

    ÖZEL İŞYERLERİ VE KAMU

    Yayımlanan ilanlara baktığımızda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar bünyesine işçi personel ve memur alımı yapıldığı görüldü. Türkiye genelinde şehirlere yapılan personel alımlarının detayları şu şekilde:

    İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜM AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
    İŞKUR'dan güzel haber! Duyuru geldi Türkiye geneli 43 bin personel alımı başvuru şartları nedir?

    KAMU İŞ İLANLARI

    İŞKUR üzerinden yayımlanan belediye ve kamu kuruluşları iş ilanları şu şekilde:

    Ankara Türksat Uydu Haber. Kablo TV Ve İşl. A.Ş. 31.07.2020
    TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV İşl. A.Ş. 31.07.2020
    İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Tic. A.Ş. 20.06.2020
    Ankara TÜBİTAK BİLGEM Personel Alımı 17.06.2020
    Antalya TÜBİTAK TUG Pers. Alımı 18.06.2020
    Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM SPKY 22.06.2020
    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 13.06.2020
    Tekirdağ Saraykent Turz. Per. Hizm. Tic. Ltd. şti. 13.06.2020
    İŞKUR'dan güzel haber! Duyuru geldi Türkiye geneli 43 bin personel alımı başvuru şartları nedir?

    İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı 15.06.2020
    Karaman Gaferiyat İns. Kayn. Tur. İşl. San. Tic. Ltd. Şti. 15.06.2020
    Zonguldak Kilimli Belediyesi Per. A.Ş. 16.06.2020
    Muğla Milas Belediyesi Emek Per. Turz. Tic. San. A.Ş. 15.06.2020
    Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Per. A.Ş. Proje ve Finans Uzmanı 19.06.2020
    Çanakkale Gelibolu Kent Hiz. İnş. Tur. Eğt. San. Tic. A.Ş. 16.06.2020
    Çanakkale Küçükkuyu Kent Hiz. San. Tic. A.Ş. 13.06.2020
    İŞKUR'dan güzel haber! Duyuru geldi Türkiye geneli 43 bin personel alımı başvuru şartları nedir?

    Afyonkarahisar Düzağaç Taş. Petr. Ürün. Tem. İnş. Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 16.06.2020
    Karaman Akçaşehir Belediyesi Per. Ltd. Şti. 20.06.2020
    Burdur Tefenni Belediyesi Personel Ltd. Şti. 15.06.2020
    Muğla Marmaris Belediyesi Per. A.Ş. 14.06.2020
    İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 13.06.2020
    Tunceli Un ve Unlu Mamül. Tan. Sat. Beton Parke İnş. Nak. Tem. Tic. San. A.Ş. 15.06.2020
    İŞKUR'dan güzel haber! Duyuru geldi Türkiye geneli 43 bin personel alımı başvuru şartları nedir?

    Aydın Magnesia Kazısı Başkanlığı 15.09.2020
    Muğla Beçin Kalesi Kazı Başkanlığı 30.06.2020
    Hatay DEFTUR San. Kült. Özel Eğt. Spor Tic. A.Ş. 19.06.2020
    İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 30.06.2020
    Giresun Espiye Enerji İnş.Nak.Taah.Hayv.Sos. Hiz. San Tic.. A.Ş.. 13.06.2020
    Kayseri Melikgazi Belediyesi Temel İihtiyaç Mad.San.Tic.İşlt.A13.06.2020
    İzmir izelman Gen.Hiz.Otopark.Özel Eğit.İtfaiye.Sağ.Hiz.Tic.A.ş.14.06.2020
    İzmir izelman Gen.Hiz.Otopark.Özel Eğit.İtfaiye.Sağ.Hiz.Tic.A.ş.17.06.2020
    İŞKUR'dan güzel haber! Duyuru geldi Türkiye geneli 43 bin personel alımı başvuru şartları nedir?

    İzmir Mimas Bel. Gıda Turzm. İnş. İth. San. Tic. A.Ş.13.06.2020
    Yalova YABELTAŞ San. Tic. A.Ş. 15.06.2020
    Kocaeli BELDE A.Ş. 15.06.2020
    Şanlıurfa Birecik Fırat Hizm. San. Tic. A.Ş. 13.06.2020
    Mersin MUTİŞ Gıda Tar. Hayv. Tic. San. Ltd. Şti. 13.06.2020
    Tokat Yeşilyurt Musa Köy tem. Tar. Per. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 13.06.2020
    Bursa KESBELTAŞ Tic. A.Ş. 16.06.2020
    Muğla Ula Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.06.2020
    Muğla Dalbel Günübirlik Turz. Hizm. İşl. Tes. Tic. A.Ş. 13.06.2020
    Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Hafr. Pet. Tic. Ltd. Şti. 17.06.2020
    İŞKUR'dan güzel haber! Duyuru geldi Türkiye geneli 43 bin personel alımı başvuru şartları nedir?


    İzmir İBB Grandplaza Gıda Turz. İşl. A.Ş. 13.06.2020
    Afyonkarahisar Erkmen Hanımeller Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti. 16.06.2020
    İzmir İZELMAN Gen. Hiz. Otopark Tic. A.Ş. 18.06.2020
    Aydın Koçarlı Menderes Gıda Turizm ve Eğlence A.Ş. 16.06.2020
    Adana Seyhan İmar İnş. Kültür Sağlık Tic. A.Ş. 14.06.2020
    Kırklareli İnece Belediyesi Per. Ltd. Şti. 19.06.2020
    Zonguldak Kdz. Ereğli Blediyesi Per. Ltd. Şti. 19.06.2020
    Muğla Fethiye Belediye Hizm. Turz. Tic. A.Ş. 16.06.2020
    Kütahya Hisarcık SYDV .22.06.2020
    Çanakkale Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği Per. Ltd.Şti 18.06.2020
    Yalova Kadıköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 19.06.2020
    Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 19.06.2020
    Çorum Beltaş Enerji Ulaşım Eğt. Spor ve İnş. Hizm. A.Ş. 15.06.2020
    İŞKUR'dan güzel haber! Duyuru geldi Türkiye geneli 43 bin personel alımı başvuru şartları nedir?


    Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 19.06.2020
    Ankara Ayaş Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.06.2020
    Amasya Maden Tur. Teks. Tar. Ürün. San. Tic. A.Ş. 15.06.2020
    Antalya Falez Çevre Yön. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 15.06.2020
    Antalya Falez Çevre Yön. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 14.06.2020
    Karabük Safranbolu SYDV 19.06.2020
    Ankara PURBEL Pursaklar Sos. Hizm. Ltd. Şti. 15.06.2020
    Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı 30.06.2020
    Aydın Sultanhisar SYDV 19.06.2020
    Samsun Bafra Belediyesi Per. A.Ş. 15.06.2020
    Karaman Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.06.2020
    İŞKUR'dan güzel haber! Duyuru geldi Türkiye geneli 43 bin personel alımı başvuru şartları nedir?


    Kocaeli BEKAŞ A.Ş. 15.06.2020
    Kocaeli BEKAŞ A.Ş. 16.06.2020
    Samsun Ayvacık Tur. İmar İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 17.06.2020
    Sinop Merkez KHGB 15.06.2020
    Antalya Kemer Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.06.2020
    Siirt Belediyesi Per. A.Ş. 14.06.2020
    Tokat Üzümören Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.06.2020
    Kocaeli TÜBİTAK MAM 06.07.2020
    Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 15.06.2020
    Bursa Gürsu Modern A.Ş. 15.06.2020
    Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 15.06.2020
    Muğla Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanlığı 15.06.2020
    Mersin Bozyazı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.06.2020
    İŞKUR'dan güzel haber! Duyuru geldi Türkiye geneli 43 bin personel alımı başvuru şartları nedir?

    ÖZEL SEKTÖR İŞ İLANLARI

    İŞKUR üzerinde yayımlanan özel sektör iş ilanlarına baktığımızda ise toplamda 42 bin 948 personel alımı yapıldığı görüldü. İŞKUR sayfası ilan kısmında alım sayısı şu şekilde verildi:
    İŞKUR'dan güzel haber! Duyuru geldi Türkiye geneli 43 bin personel alımı başvuru şartları nedir?

    Meslek Açık İş Sayısı
    Beden İşçisi (Genel) 7406
    Temizlik Görevlisi 1008
    Makineci (Dikiş) 940
    Satış Danışmanı / Uzmanı 887
    Ön Muhasebeci 870
    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 770
    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 663
    Konfeksiyon İşçisi 653
    Şoför-Yük Taşıma 533
    Garson (Servis Elemanı) 508
    Elektrikçi (Genel) 456
    Ambar/Depo Görevlisi 433
    Turizm Ve Otelcilik Elemanı 429
    Kasiyer 407
    Dokuma Konfeksiyon Makineci 375
    Aşçı 326
    CNC Torna Tezgahı Operatörü 325
    Depo İşçisi (Elleçleme) 318
    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 313
    Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 301
    Paketleme işçisi 296
    Reyon Görevlisi 287
    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 285
    İŞKUR'dan güzel haber! Duyuru geldi Türkiye geneli 43 bin personel alımı başvuru şartları nedir?

    Forklift Operatörü 285
    Pazarlamacı 266
    Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 250
    Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 242
    Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 235
    Kurye 233
    Güvenlik Görevlisi 232
    Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 232
    Makine Mühendisi 231
    Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 228
    Sekreter 226
    Muhasebeci 209
    Kalite Kontrolcü 202
    Beden İşçisi (Temizlik) 195
    Büro Memuru (Genel) 194
    Tır-Çekici Şoförü 193
    Kamyon Şoförü 183
    Grafik Animasyoncu 182
    Elektrik Teknisyeni 173
    Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 172
    Bulaşıkçı (Stevard) 172
    Düz Dikiş Makineci 172
    Makine Montaj İşçisi 172
    Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 171
    İŞKUR'dan güzel haber! Duyuru geldi Türkiye geneli 43 bin personel alımı başvuru şartları nedir?

    Aşçı Yardımcısı 166
    Motosikletli Kurye 159
    Bisküvi İmalat İşçisi 154
    Plastik Mamuller İmal İşçisi 153
    Deri Konfeksiyon Makinecisi 150
    Sevkiyat Görevlisi 148
    CNC Freze Tezgahı Operatörü 147
    Mermer İşçisi 147
    Mekanik Bakım Onarımcısı 143
    Hemşire 142
    Muhasebe Meslek Elemanı 142
    Satış Temsilcisi / Plasiyer 142
    Mobilya Montajcısı 138
    Mutfak Görevlisi 138
    Marangoz 136
    Ahşap Mobilya İmalatçısı 133
    Depo Sevkiyat Sorumlusu 132
    Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 129
    Giysi Tadilatçısı 125
    Beden İşçisi (İnşaat) 120
    Makine Teknikeri 119
    Metal Mamuller Montaj İşçisi 119
    Elektrik-Elektronik Teknisyeni 118
    Ahşap Mobilya İmalat Ustası 116
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