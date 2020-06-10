İŞKUR-KPSS şartsız iş ilanları: EGM, hastane ve belediyelere...

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara göre yukarıda saymış olduğumuz kurumlara en az ilköğretim mezunları başvuruda bulunabilirler. İŞKUR personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. şte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

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BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İŞKUR Kamu Personeli alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak öncelikle üyelik bilgileri ile sisteme giriş yaptıktan sonra İş Arama ekranında bulunan İŞYERİ TÜRÜ kısmına ilgili kurumunda yazılı yazarak ve ARA butonuna tıklayarak ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz.

Adaylar başvurularını son başvuru gününe kadar gerçekleştirmek