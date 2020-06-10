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    • 20.07.2020 18:33
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    -KPSS şartsız iş ilanları: EGM, hastane ve belediyelere...

    aracılığı ile gelmiş olan ilanlara göre farklı kurumlar ve kuruluşlar alımı yapacağını belirtti. İşte yayımlanan ilanlar. İŞKUR alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak öncelikle üyelik bilgileri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ekranında bulunan İŞYERİ TÜRÜ kısmına ilgili kurumunda yazılı yazarak ve ARA butonuna tıklayarak ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz.

    İŞKUR-KPSS şartsız iş ilanları: EGM, hastane ve belediyelere...

    tarafından yayımlanan ilanlara göre yukarıda saymış olduğumuz kurumlara en az ilköğretim mezunları başvuruda bulunabilirler. İŞKUR personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. şte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

    İŞKUR alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak öncelikle üyelik bilgileri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ekranında bulunan İŞYERİ TÜRÜ kısmına ilgili kurumunda yazılı yazarak ve ARA butonuna tıklayarak ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz.

    Adaylar başvurularını son başvuru gününe kadar gerçekleştirmek

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