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    • 11.06.2020 10:21
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    • 20.07.2020 14:26
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    2.500 - 3000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları için açıklama yapıldı

    market peşi sıra personel alımları için açıklamalar yapıyor. Bu bağlamda resmi sitesi üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyuruda BİM market bünyesine çok sayıda personel alımı yapılacağına yer verildi.

    2.500 - 3000 TL maaşla BİM personel alımı başvuru şartları nedir?

    Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden alınıyor. Türkiye'de market denildiği zaman aklımıza gelen marka olan BİM personel alımı yapıyor. Ülke genelinde yaygın şube ağı ile tartışmasız sektörün lideri olan BİM marketleri binlerce çalışanı ile özellikle genç nüfus iş istihdamı yapmaktadır. BİM personel alımları detayları takvim.com.tr'de

    BAŞVURU

    İlanlara başvurular internet üzerinden yapılıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi ve iş başvuru formunu doldurarak müracaatını internet üzerinden yapması gerekmektedir.

    https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx

    https://www.bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx

    Yukarıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada başvuru formunu doldurarak müracaatınızı yapın.

    BAŞVURULAR BAŞLADI

    BİM tarafından yayımlanan personel alımı duyurusun da, farklı şehirlerde , farklı kadrolara çok sayıda personel alımı yapılacağına yer verildi. 100 'den fazla yayımlanan ilana başvurular internet üzerinden yapılıyor.

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    - Taze Gıda Personeli

    - Forklift Operatörü ve Depo Elemanı

    - Kasa Reyon Personeli

    - Unlu Mamüller Personeli

    - Kozmetik Personeli.

    - Kasiyer

    - Perakende Satış Elemanı

    - Beden İşçisi

    - Unlu Mamüller Personeli

    - Muhasebe Personeli

    - Mağaza Personeli

    - Kasap Personeli

    - Satış elemanı,

    - Et-Şarküteri Personeli

    - Depo Personeli

    İŞKUR İLANLARI

    BİM, İŞKUR resmi internet adresinden de ilan yayımladı.
    Haberler Memurlar 2.500 - 3000 TL maaşla BİM personel alımı başvuru şartları için açıklama yapıldı
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