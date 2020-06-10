Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden alınıyor. Türkiye'de market denildiği zaman aklımıza gelen marka olan BİM personel alımı yapıyor. Ülke genelinde yaygın şube ağı ile tartışmasız sektörün lideri olan BİM marketleri binlerce çalışanı ile özellikle genç nüfus iş istihdamı yapmaktadır. BİM personel alımları detayları takvim.com.tr'de