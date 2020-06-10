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    • 17.07.2020 17:58
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    2020 bekçilik başvurusu bekleyenler: Yeni bekçi alımında mezuniyet şartı...

    TBMM'de konuşan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı , bekçi alımlarındaki mezuniyet şartına değindi. Bekçi olmak isteyen binlerce aday Polis Akademisi ve tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıl 8 bin 242 alımı gerçekleştirilen bekçi sayısının bu sene 30 bine çıkarılacağı açıklanmıştı.

    2020 bekçilik başvurusu bekleyenler: Yeni bekçi alımında mezuniyet şartı...

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta bir televizyon programına konuk oldu. burada bekçi alımı olacak mı sorusuna yanıt verdi ve adayları heyecanlandırdı. İlanın ne zaman yayımlanacağı konusunda net bir bilgi yok. 2020 yılının sonuna ilan yetişir mi bilinmez. Ancak yeni bir alımın yeni yılın ilk döneminde yapılması bekleniyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    BEKÇİ ALIMI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

    2020 bekçi alımları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bekçi alımları ile ilgili güncel açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

    EN AZ 1000-1500

    Bakan Soylu, bünyesinde 1000-1500 kadrosu kaldığını , ancak yeni kadro ihdası ile birlikte 10 bin civarında yeni alım yapabileceklerini söylemişti. Bu açıklama , yeni bekçi alımı bekleyen adayları heyecanlandırdı. Bu açıklama sonrası adaylar, yeni dönem bekçi alımı ilanının ne zaman geleceğini , başvuru şatlarında mezuniyetin değişip değişmeyeceğini araştırmaya başladı.


    MEZUNİYET ŞARTI HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

    On binlerce aday, en az lise olan mezuniyet şartının ilkokul yapılmasını istiyordu. TBMM 'den bu konuda bir açıklama geldi. İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, TBMM 'de yaptığı konuşmada bekçilerin en az lise mezunları arasından alınacağını söyledi. Güvenç, "Ve yeni gelişen şartlarda yetişmiş, en az lise mezunu, bölgede oturan, bölgeyi iyi bilen insanların istihdamıyla hiç şüphemiz yok" dedi.

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