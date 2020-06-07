PÖH NASIL OLUNUR?

Şu an için EGM tarafından yayımlanan bir PÖH alımı yok. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce yaptığı açıklamalarında PÖH alımının artık kurum içinden yapılacağını ifade etmişti. Bu bağlamda üniversite sınavını kazanmak ve mülakatları geçmek sureti ile Polis Meslek Yüksekokulu ve Akademiye giren adaylar polislik mesleğini yaparken kurum içinde sınavlara giriş yaparak PÖH birimine geçebilecektir.

Adayların Polis Eğitim Merkezinde eğitim almış olması istenmektedir. Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, eğitimlerine devam ederken özel harekat polisi olmak istediğini tercihine ekleyebilmektedir. Bunun yanı sıra mesleğine polis olarak devam edenlerin de PÖH olmak için başvuru yapma hakkı vardır. 671 sayılı kanun hükmünde kararname ile polisler de özel hareket başvurusu yapabilmektedir.



KİMLER PÖH OLABİLİR?

Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve polislik kadrosunda çalışan kişiler PÖH olmak için başvuru yapabiliyor. Bunun yanı sıra her iki grup adaydan da başvuru için bazı şartları sağlaması bekleniyor. İlk olarak yaş şartı aranmaktadır. Adayların 28 yaşından gün almamış olması gerekirken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor ve silah taşıma engelinin de bulunmaması gerekiyor.

PÖH olmak isteyen adaylar evliyse hem kendinin hem de eşinin adli sicili incelenmektedir. Ayrıca adaylar başvuru sırasında herhangi bir siyasi oluşuma üye olmadığını da kanıtlamak zorundadır. Kamu hakkından yoksun olan ya da daha önce polis eğitim kurumundan atılan kimseler başvuru yapamamaktadır. Alkol ve diğer bağımlılıklar sebebiyle tedavi gören şahısların da polis özel harekat başvurusu yapma hakkı bulunmamaktadır.

PÖH başvurularında herhangi bir KPSS puanı aranmamaktadır. Ancak adayların en az lise mezunu olması gerekiyor. Bu eğitim şartı ise herhangi bir düzenleme ile veya yeni açıklama ile değiştirilebilir. Adayların terhis tarihinin de başvuru tarihinden en az 3 yıl önce olması gerekmektedir.

PÖH NASIL OLUNUR?

PÖH olmak isteyenler için iki seçenek sunulmakta olup bunlardan biri PMYO öğrencisi olarak öğrencilik esnasında başvuru yapmak ve bir diğeri de polislik kadrosunda görevini ifa etmekte olan bir polisin de müracaat ederek başvuru yapmasıdır. Fakat zaman zaman POMEM ya da PMYO tarafından dışarıdan da PÖH adayı alımı duyurulabilmektedir.

Adayların ilgili kadro için sağlaması gereken şartlardan bazıları da 28 yaşını aşmamış olmak, adayların terhis tarihiyle başvuru tarihi arasında en az 3 yıllık süre bulunması, en az lise mezunu olması gibi şartlar yer almaktadır.